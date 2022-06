Tennis: Berrettini al rientro vince torneo Stoccarda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Berrettini torna e vince. Al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro vince sull’erba il torneo di Stoccarda, battendo in finale Andy Murray 6-4, 5-7, 6-3.

«È incredibile, è l’ultima cosa che avrei immaginato venendo qui. Tornare in queste condizioni dopo la prima operazione della mia vita» ha detto Berrettini. «Non ho giocato il mio miglior tennis al primo turno, ma tre anni fa qui ho giocato una delle migliori settimane della mia vita a tennis - ha aggiunto il tennista romano -. È stato difficile oggi, Murray ha avuto la chance, anche servendo bene, di forzare la partita al terzo set. Sono rimasto lì, combattendo, congratulazioni ad Andy per il gran torneo. Non è il modo migliore per finirlo, mi dispiace molto per lui, è chiaro che era infortunato alla fine. Per me è stato un onore giocare con lui con tutto quello che ha fatto in carriera».

«Grande Matteo! Partita bellissima, gran gioco e il finale che tutti speravamo! Noi sportivi sappiamo benissimo che significa un infortunio... Questa vittoria vale doppio! Complimenti anche a #Murray, che ha combattuto fino alla fine. #BOSSOPEN #ATPStoccarda». E’ il tweet con il quale, dal proprio account ufficiale, Valentina Vezzali ha celebrato la vittoria del tennista italiano.