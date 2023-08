Tennis, Jannik Sinner in finale all’Atp di Toronto. Stanotte la sfida decisiva con De Minaur

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul (6-4, 6-4) e va in finale. Stanotte dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6-1 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich (n.37).

Lo statunitense Pau aveva eliminato a sorpresa in semifinale Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo e favorito per il titolo (reduce da 14 successi consecutivi), mentre Sinner aveva battuto Gael Monfils battendolo 6-4 4-6 6-3. Se Sinner dovesse conquistare il titolo in Canada, si troverebbe allo stesso best ranking di Matteo Berrettini al numero 6 del mondo.

«Sono felice di come ho reagito a ogni situazione in campo» ha detto Sinner. Tommy Paul «ha giocato alla grande. È un ragazzo molto simpatico. Sono contento di essere di nuovo in finale e spero di poter mostrare un buon tennis».

In precedenza Sinner aveva battuto il 36enne Gael Monfils e si era guadagnato per la prima volta in carriera le semifinali dell’Open del Canada (primo italiano a raggiungere il risultato). Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, aveva vinto la lunga battaglia con Monfils, sceso al numero 246 Atp ma ex top ten, per 6-4, 4-6, 6-3.

Il cammino di Sinner verso le finali a Toronto non è stato particolarmente difficile. In apertura del torneo ha affrontato forse quello che è stato il match più impegnativo, superando per 6-4, 6-3 Matteo Berettini nel primo derby nei tornei Atp tra i due italiani. Poi avrebbe dovuto affrontare Andy Murray, ma il 36enne britannico si è ritirato per infortunio. I quarti con un giocatore esperto come il francese Gael Monfils battuto con il punteggio 6-4, 4-6, 6-3. Poi la vittoria su Tommy Paul in semifinale.