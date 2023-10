Tennis, record di incassi per le Atp Finals

Ma con le vittorie conquistate da Sinner nei tornei asiatici e la certezza della sua partecipazione alla kermesse torinese si è avuta una ulteriore accelerazione. Se lo scorso anno il consuntivo si era fermato a 15,5 milioni di introiti , già adesso è stata superata la soglia record dei 16 milioni (gli Internazionali d’Italia a Roma nel 2022 hanno generato proventi da botteghino per 16 milioni con oltre 230mila presenze).

Il bilancio del 2022

L’edizione dello scorso anno in cui non c’erano rappresentanti del tennis tricolore si è chiusa con 156mila presenze sugli spalti. Come aveva ricordato il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi, «il Governo aveva destinato alla manifestazione torinese un contributo di 15 milioni, che si sono tramutati in almeno 35 milioni di tasse pagate e un indotto sul territorio pari a 77 milioni». Secondo la Fit il 38% dei biglietti sono stati acquistati dall’estero, il 37% da fuori regione e il 25% da residenti in Piemonte. Una survey realizzata dall’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia ha messo in evidenza come la permanenza media in città sia stata di 3-4 notti e in un caso su due i visitatori arrivati in occasione dell’evento sportivo hanno visitato almeno un Museo.

Gli eventi in città

Torino, insieme alla Camera di commercio, sta predisponendo un ricco calendario di eventi culturali ed enogastromici, in particolare a Casa Tennis, all’interno di Palazzo Madama dove lo scorso anno si erano recati oltre 4mila visitatori, nonchè di iniziative di avvicinamento all’evento, come il Trophy Tour, l’esposizione itinerante del trofeo partita ufficialmente lo scorso 11 settembre.

La Venue torinese sarà estesa con 120mila mq di nuovi servizi dedicati al pubblico e attività di intrattenimento non-stop durante tutto il corso della giornata. Video mapping sulla Torre Maratona trasformeranno gli spazi esterni rendendoli ancora più coinvolgenti. Il Fan Village sarà integrato con un terzo padiglione interamente dedicato alla promozione delle discipline della racchetta.

Il successo di pubblico e i risvolti positivi sul territorio potrebbero indurre l’organizzazione e la Fit a proporre una ulteriore candidatura per poter essere la casa della manifestazione fino al 2030, anche per recuperare il terreno perduto nelle prime edizioni a causa della pandemia rispetto alla fee di circa 18 milioni di dollari versata all’Atp.