Tennis, Roger Federer annuncia il ritiro: «La Rod Laver Cup sarà la mia ultima gara»

Alla fine il momento tanto temuto dagli appassionati di tennis di tutto il globo è arrivato. Roger Federer ha deciso di porre fine alla sua fantastica carriera annunciando ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni. Il fuoriclasse di Basilea giocherà a Londra la Rod Laver Cup della prossima settimana e poi non parteciperà più a tornei dello slam o del circuito Atp.

Il 41enne tennista svizzero ha vinto 103 titoli Atp ed è stato numero uno del mondo per 237 settimane consecutive, un record, per un totale di 310 settimane; ha conquistato 20 titoli dello Slam, di cui (e anche questo è un record) 8 a Wimbledon ma gli ultimi infortuni e la recente operazione a un ginocchio l’hanno costretto a fermarsi a lungo e l’ultima sua apparizione risaliva ormai ai quarti di finale a Wimbledon nel 2021.

«Negli ultimi tre anni, tra infortuni e interventi, ho cercato di tornare competitivo - ha scritto il campione di Basilea sui social - ma mi è risultato difficile e il mio fisico mi ha mandato un messaggio. Devo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera» e pertanto la Laver Cup, che si svolgerà a Londra dal 23 al 25 settembre prossimi, «sarà il mio ultimo evento Atp. Dopo 24 anni di carriera da professionista, e oltre 1500 partite disputate, ho provato a ritrovare la migliore forma fisica. Continuerò a giocare a tennis, ma non negli Slam o ai tornei del circuito Atp».

«Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai immaginato, e ora devo riconoscere quando è il momento di porre fine alla mia carriera agonistica», ha ribadito il campione elvetico.

I numeri di re Roger

“King Roger” ha esordito tra i professionisti non ancora 17enne, nel 1998. Da allora ha vinto venti tornei del grande slam, otto dei quali nel tempio di Wimbledon, e in tutto 103 tornei del circuito professionistico. Per ben 310 settimane è stato il numero 1 della classifica Atp, rimanendo ininterrottamente sul trono per 237 settimane consecutive, dal 2 febbraio 2004 al 18 agosto 2008, record mai più eguagliato. In quel quinquennio magico, ha dominato il circuito: vincendo tre volte gli Open d’Australia (2004, 2006, 2007, ripetendosi poi nel 2010, 2017, 2018), sei volte Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, ripetendosi nel 2012, 2017) e cinque gli Us Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).