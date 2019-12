Tensioni nella Grande Coalizione per le richieste dell’Spd a Merkel Aumento del salario minimo, più spesa sociale e misure ambiziose per il clima tra le riforme domandate dalla nuova leadership socialdemocratica per continuare il contratto di Governo di Roberta Miraglia

I leader della Spd in Cancelleria

Si sono visti a porte chiuse per conoscersi ma dietro il primo incontro c’è il tentativo di disinnescare le tensioni sul programma di Governo. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato a colazione, giovedì 12 dicembre, i due nuovi leader della Spd, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken perché c’è maretta nella Grande Coalizione a causa delle richieste dei socialdemocratici di rivedere il contratto tra i due partiti spostando a sinistra l’asse con più spesa sociale, revisione del sistema di welfare, aumento del salario minimo, un più ambizioso pacchetto di misure a protezione del clima.

Il no della Cdu alle richieste Spd

Le richieste, avanzate dopo il congresso di fine novembre, sono già state rispedite al mittente dalla Cdu-Cs, i cui capi, Annegret Kramp-Karrenbauer e Markus Soeder, dovrebbero incontrare il 19 dicembre i colleghi socialdemocratici per evitare il collasso della Grande Coalizione. «Noi siamo il partito che ha introdotto la Hartz IV e siamo quello che la supererà» ha dichiarato Esken riferendosi al complesso sistema dei sussidi di disoccupazione e misure di welfare introdotto nel 2003 proprio dall’Spd. Accordando sussidi, anche per pagare l’affitto, in caso di disoccupazione, la legge tedesca prevede una serie di adempimenti da parte del ricevente quali la partecipazione a programmi di riqualificazione e l’obbligo di accettare un lavoro sia pure diverso da quello cercato. I benefici, secondo i critici a sinistra, sono troppo bassi e le condizioni troppo stringenti. Per questo una parte dell’Spd ha cercato di mettere in agenda la revisione del sistema. Ma la Cdu lo difende sostenendo che proprio grazie ad esso il tasso di disoccupazione è calato negli anni e quello di occupazione ha toccato oggi record storici.

Salario minimo a 12 euro

Il salario minimo è stato il cavallo di battaglia della campagna elettorale del 2013. Allora l’Spd lo impose al partner di coalizione: entrò in vigore nel 2015 e fu inzialmente fissato a 8,5 euro l’ora. Nel 2019 la paga minima è pari a 9,19 euro ma la nuova dirigenza della Spd intende portarla a 12 euro all’ora.

Dagli ultimatum alla mediazione

Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken sono stati eletti dal congresso dell’Spd con il 50,3% dei voti espressi dai 425mila membri del partito dopo aver condotto una campagna elettorale proprio sul nuovo programma di Governo da imporre alla Cdu. Al centro ci sono budget federali più espansivi e il superamento della regola ferrea che impone di non contrarre nuovo debito. I due leader hanno sconfitto il ministro delle Finanze Olaf Scholz che era entrato nella corsa alla leadership in ritardo assieme alla candidata Klara Geywitz. Inizialmente la nuova dirigenza aveva persino ipotizzato di chiudere l’esperienza di Governo per poi passare, su richiesta del Congresso, alla richiesta di emendare l’agenda con temi sociali quali la revisione della Hartz IV, l’aumento del salario minimo, la riforma delle pensioni e il calmieramento degli affitti in cinque grandi città tedesche. Di fronte al netto rifiuto della Cdu di trattare su queste basi, Walter-Borjans ed Esken potrebbero decidere di ridurre le richieste portando al tavolo del confronto l’aumento degli investimenti, un pacchetto per il clima più efficace e un incremento del salario minimo a 12 euro da realizzare non subito ma nel medio termine. La trattativa è aperta.