Tensioni con l’Iran, sempre più costoso il transito da Hormuz

L’incubo paralisi

L’allarme di Brennan non è isolato. S&P Global Platt, servizio d’informazione specializzato in energia e commodities, prepara costanti aggiornamenti, dice il senior editor Eklavya Gupte. Eric Watkins, Americas Correspondent di Lloyd’s List, che dal XVIII secolo fornisce dati sull’industria del trasporto marittimo, afferma che «navi ed equipaggi sono a rischio in un clima sempre più ostile. Aumentano i costi assicurativi e di trasporto. E se Hormuz per qualunque ragione venisse paralizzato, i rincari energetici sarebbero considerevoli». Questo anche se al momento «le riserve di petrolio sono abbondanti, con 1,55 miliardi di barili e altri 650 milioni in stock d’emergenza nei Paesi Iea (l’agenzia internazionale dell’energia, ndr)».

Suzanne Maloney, vicedirettore di Foreign Policy alla Brookings, concorda che «il mercato è vulnerabile. Siamo in una fase difficile che può peggiorare». Bob McNally, fondatore del Rapidan Energy Group, è scettico su facili vie d’uscita. L’Iran ha «mezzi e abilità per attaccare in modo continuo e intermittente vascelli, interrompendo il passaggio del petrolio per settimane o più». E prevede che persino un apparente ritorno allo status quo precedente lascerebbe premi di rischio di 5-10 dollari a barile. Ali Alfoneh, senior fellow all’Arab Gulf States Institute di Washington, vede sicure conseguenze regionali: «I Paesi del Golfo devono stornare risorse verso la difesa e incidenti e conflitti prolungati possono ridurre investimenti diretti e generare fughe di capitali».

Il Joint War Committee della Lloyd’s Market Association - mercato assicurativo che raggruppa oltre 80 compagnie e controlla un quinto delle polizze marittime - ha formalmente aggiunto Golfo Persico e acque adiacenti alle zone a rischio di «guerre contro gli scafi, pirateria, terrorismo e annessi pericoli» per la prima volta dal 2005, nel pieno della guerra in Iraq. I Protections & Indemnity Clubs, pool per la copertura dei rischi più gravi quali conflitti e disastri ambientali, hanno invitato a stare all’erta sulle raccomandazioni dei singoli Stati dei quali i vascelli battono bandiera, dopo che Londra ha chiesto a navi con interessi britannici di rimanere temporaneamente fuori dall’area. Alcuni assicuratori rifiutano del tutto di coprire rotte nel Golfo.

Il costo della sicurezza