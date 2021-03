Tentare la sorte con Monopoly aiuta le Pmi

2' di lettura

Buoni digitali da 50 a 500 euro e un premio finale da 5mila euro da destinare all’attività commerciale del cuore. A offrirli è Monopoly, l’evergreen gioco da tavolo, che ha deciso di lanciare l’operazione «Monopoly doppia probabilità» iniziativa che vuole donare concretamente una rinnovata fiducia a tutte quelle piccole realtà imprenditoriali in evidente difficoltà a causa della lunga pandemia. Tra il 5 marzo e il 30 aprile basta acquistare il suo Monopoly preferito tra le versioni Monopoly Classico, Monopoly Super Electronic Banking o Monopoly La Rivincita dei Perdenti, andare su Monopoly.hasbrocommunity.it e scoprire immediatamente con pochi click se si hanno vinto buoni digitali da spendere nelle attività commerciali partner: un modo light per riattivare i consumi nelle attività commerciali. Con l’estrazione finale verrà assegnato un premio da 5mila euro da donare a una attività commerciale di proprio scelta. L’imprenditore potrà usare il premio per migliorare la situazione della propria azienda spendendo per l’acquisto di attrezzature, macchinari vari alle stesse materie prime o più semplicemente le utenze. Parte anche una raccolta fondi parallela che permetterà di destinare altri 10mila euro ad altre piccole realtà commerciali e artigianali che stanno accusando il colpo dopo oltre un anno di incertezze. Una gara di solidarietà firmata Criptalia, piattaforma digitale regolamentata per il finanziamento alle imprese in crowdlending, che ha coinvolto attivamente il suo corposo network di aziende e di business angel per promuovere la causa di Mr. Monopoly. Per partecipare all’estrazione, dal 5 marzo al 30 giugno, tutte le piccole attività commerciali e artigianali d'Italia potranno candidarsi su Monopoly.hasbrocommunity.it e raccontare la loro esperienza, facendo emergere la voglia di rivalsa tipica degli italiani che non intendono mollare il colpo e che sono sempre pronti a riconquistare il proprio futuro. Tra le migliaia di partecipanti attesi che si iscriveranno all’iniziativa, verranno sorteggiate altre due attività imprenditoriali che hanno fronteggiato le difficoltà degli ultimi tempi, che si aggiudicheranno 5mila euro ciascuno sempre con lo scopo di dare una mano concreta nel day by day, che si tratti di forniture o di una ristrutturazione utile a tornare sul mercato più forti di prima.

