Golpe in Mali: arrestati presidente e premier

L’arrivo dei soldati in piazza Indipendenza a Bamako, capitale del Mali (Afp)

Lo conferma il governo dopo l’annuncio dei militari ribelli. La condanna del capo di Stato francese Emmanuel Macron. Riunione di emergenza del consiglio di sicurezza dell'Onu che chiede il rilascio immediato

Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e il premier Boubou Cisse sono stati arrestati nella capitale Bamako da parte di un gruppo di «soldati ribelli». Lo ha confermato il governo del Paese africano dopo l’annuncio di uno dei capi dei militari ammutinati nel corso di una giornata di notizie confuse sulla situazione.

Era avvenuto in mattinata l’ammutinamento di un gruppo di soldati nella base militare di Kati a 15 chilometri da Bamako. Nella stessa base aveva avuto luogo nel 2012 la rivolta che aveva portato al colpo di Stato e alla caduta dell’allora presidente Amadou Toumani Toure spingendo il Nord nelle mani dei miliziani jihadisti che continuano a operare nel Paese africano.

Keita e Cissé «sono stati portati a bordo di veicoli blindati a Kati», ha detto un portavoce del governo.

Il presidente Keita ha affrontato proteste di massa a partire da giugno: i manifestanti chiedevano le dimissioni in seguito alle accuse di corruzione e di peggioramento delle condizioni di sicurezza. In precedenza il primo ministro Cissé aveva rilasciato una breve dichiarazione invitando al dialogo e intimando agli ammutinati di arrendersi.

La condanna di Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato il tentativo di golpe in corso in Mali e ne ha discusso con il presidente nigeriano Mahamadu Issufu, l'ivoriano Alassane Ouattara e il senegalese Macky Sall esprimendo «il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione dell'Ecowas» (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale). L'Eliseo ha fatto sapere che il capo di Stato francese «segue da vicino la situazione e condanna il tentato ammutinamento in corso».