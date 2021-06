Tentato assalto a furgone portavalori sull’A1 vicino Modena

1' di lettura

Nella serata di lunedì 14 sull’autostrada A1, tra Modena e Bologna, all’altezza del km 178 in direzione sud, è stato assaltato un furgone portavalori. A quanto si apprende i banditi avrebbero messo dei chiodi sull’asfalto e sbarrato la strada, ma il “colpo” non sarebbe riuscito e nessuno sarebbe rimasto ferito. I banditi sono fuggiti, secondo fonti di polizia senza asportare nulla, e le ricerche sono in corso, anche nel territorio bolognese.

Nonostante il caos e i momenti concitati, non risultano feriti. Per un certo periodo entrambe le corsie dell’Autosole sono state bloccate.

Secondo la prima ricostruzione i malviventi avrebbero messo dei chiodi sull’asfalto per fermare il traffico, quindi hanno minacciato con le armi in pugno alcuni automobilisti, li hanno fatti scendere e hanno dato fuoco alle loro auto per creare un diversivo. Quindi hanno costretto due camionisti a intraversare i loro mezzi per bloccare il traffico. Nell’area è intervenuto anche un elicottero del 118. Autostrade per l’Italia è al lavoro per la bonifica del tratto, mentre la Polizia stradale sta facendo i rilievi.