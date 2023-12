Tentato assalto portavalori, chiuso tratto A4: code di 6 km

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tentata rapina questa mattina attorno alle 6.30 sull’autostrada Milano - Torino a un furgone portavalori diretto verso Torino. Il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in territorio della provincia di Novara. Il tentativo sarebbe avvenuto tramite un automezzo pesante messo a bloccare le corsie. L’autista del furgone, secondo le prime informazioni, con prontezza di riflessi è riuscito a evitare il blocco riuscendo a fuggire e a dare l’allarme. Sul posto la polizia stradale e la mobile. Lunghe code sull’autostrada, essendo state coinvolte entrambe le carreggiate.

I malviventi che hanno tentato di bloccare il furgone portavalori sono in fuga, durante la quale avrebbero anche gettato dei chiodi sull’asfalto. La polizia stradale li sta cercando in Piemonte e in Lombardia. L’episodio, a quanto si apprende, non risulta avere causato feriti, né per quanto riguarda il furgone portavalori e il mezzo pesante usato per tentare la rapina, ma nemmeno tra gli automobilisti in transito.