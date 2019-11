Tenuta Dornach - Salorno/Salurn

Dopo diverse esperienze in Italia e all'estero, Patrick Uccelli ha deciso di tornare nella tenuta Dornach di famiglia per dare vita al suo progetto contadino: una tenuta di 6,5 ettari gestita in biologico e secondo i principi del metodo biodinamico, in cui insieme alle vigne convivono animali e altre colture. Il suo è un approccio olistico che mira alla sostenibilità e all'equilibrio fra uomo e natura e punta sulla biodiversità all'interno della vigna, dove lavora con la moglie Karoline, biologa. In cantina lavora con metodi naturali, lasciando emergere il carattere delle diverse varietà. Dichiara di voler fare vini da sete, facili da bere, ma anche gastronomici e spesso sorprende con bottiglie originali e imprevedibili. Da quest'anno i suoi vini avranno come nome un numero progressivo (proseguendo di anno in anno), perché ciascuno di essi è unico e irripetibile.