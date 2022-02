Teo Luzi: «Prossimità e vicinanza, la mafia finirà ed è decisivo il fattore culturale»

Le parole di quel rapporto del 1949 hanno una forza quasi biblica. Ieri e oggi. E ieri e oggi, nella ricerca umana di trasformare il male in bene, un elemento di mutazione di senso è rappresentato dalla nuova vita dei beni agricoli confiscati alla criminalità organizzata. Beni intimamente primari. Perché l’uomo non è solo ciò che prova – sicurezza e paura, amore e dolore, volontà di progetto e impulso di distruzione – ma è anche ciò che mangia. E, quando il cibo della terra è stato in mano ai criminali e adesso non lo è più, tastarlo e sentire il suo profumo, assaporarlo e nutrirsene assume un valore simbolico concreto e, quasi, conturbante. Per questo la cooperativa sociale “Lavoro e non solo” ha preparato per noi un menù con prodotti delle terre confiscate alle mafie del Sud.

Gli antipasti sono buonissimi. Iniziamo con mozzarella di bufala campana preparata dalla cooperativa “Le terre di don Peppe Diana-Libera Terra” a Castelvolturno, in una azienda agricola confiscata alla Camorra. Quindi, le zucchine grigliate della cooperativa Alterco-Terra Aut di Cerignola, in provincia di Foggia, a cui sono state affidate terre sottratte alla mafia garganica. Ecco, poi, i carciofi coltivati a Mesagne, in provincia di Brindisi, dalla cooperativa “Terre di Puglia-Libera Terra”, su appezzamenti tolti alla Sacra Corona Unita. «Assaggi queste, sono delicatissime: la frittura nemmeno si sente», suggerisce il generale, mentre mi porge il piatto ricolmo di panelle fatte con la farina di ceci del consorzio “Libera Terra Mediterraneo” di Corleone.

Il profilo

Teo Luzi, che è stato nominato comandante generale il 23 dicembre 2020 dopo il periodo nero dell’Arma culminato nella vicenda di Stefano Cucchi, si è laureato in legge alla Sapienza di Roma con una tesi sul segreto di Stato, ma non incute timore.

Nella sua apparenza romagnola esiste una bonomia solida e cordiale che non va scambiata per imprudenza o attitudine al compromesso: «Io e la mia famiglia siamo di San Giovanni in Marignano, nell’entroterra riminese, vicino a Cattolica. Mio padre Giuseppe aveva una piccola rimessa di autobus. Mia madre Serafina un negozio di alimentari. Le regole sociali romagnole non erano arcigne, ma andavano rispettate. Dai quattordici anni, due mesi delle vacanze estive erano destinate al lavoro. Ho fatto il barista in una pensioncina al mare e il magazziniere in una azienda, dove poi ho tenuto la contabilità. In Romagna il grande crimine non esisteva. Di giorno, da noi, le porte erano aperte. Si chiudevano gli uscii a chiave la notte. I furti nelle case iniziarono, a metà degli anni Settanta, con la diffusione dell’eroina. A Cattolica morì per droga il figlio di un albergatore: aveva tre anni più di me».

L’opera dei carabinieri forestali

Viene portato in tavolo il primo: tortiglioni con ricotta, pomodoro e speck. La pasta è della cooperativa Terramia di Castelvetrano, la ricotta della già citata cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana e la passata di pomodoro della Alterco-Terra Aut di Cerignola. Beni sottratti a Cosa Nostra (Castelvetrano è il paese di Messina Denaro), Camorra e Sacra Corona Unita. Spiega Luzi: «È importante l’opera dei carabinieri forestali. Oggi l’Italia è segnata dalla transizione ecologica prevista dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza e dalla nuova opzione civile e culturale dell’economia circolare. La tradizionale vigilanza sui rifiuti fa il paio con il contrasto alle scorrettezze sugli ecobonus, sulle quote di emissione di carbonio e sull’ecologismo di facciata di imprese che, con la menzogna e la frode, attirano finanziamenti e investimenti riservati alle aziende autenticamente green».