TER, il Tavolo Editori radio approva bilancio 2022 e il cda conferma Federico Silvestri alla presidenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Oggi si è tenuta l’Assemblea dei Soci di TER – Tavolo Editori Radio srl, la Società che cura la rilevazione degli ascolti radiofonici in Italia, che prevedeva all'ordine del giorno, tra le altre cose, l'approvazione del bilancio 2022 che è stato deliberato all'unanimità dai Soci.



Dopo l'Assemblea, si è tenuto il consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno l'elezione del presidente per il prossimo esercizio. All'esito della votazione, il CdA ha nominato il dottor Federico Silvestri, confermato nella carica per il terzo mandato consecutivo.

Loading...

Il presidente Federico Silvestri, direttore generale Media & Business del Gruppo 24 Ore, ha detto: «Ringrazio il consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami che consente di dare continuità al percorso di sviluppo che l'evoluzione del mezzo pretende. Sarà un anno, quello che ci attende, molto intenso e denso di appuntamenti importanti in un contesto in cui sarà necessario un confronto continuo ed aperto con tutte le componenti».

Federico Silvestri ha, inoltre, spiegato che «in questi anni la radio ha fatto enormi progressi, con importanti investimenti da parte degli editori, con una presenza sempre più diffusa su tutte le diverse piattaforme e cavalcando lo sviluppo delle nuove abitudini di ascolto. Questa attitudine ci consente di continuare ad esprimere numeri crescenti, a consolidare l'affezione del pubblico e a ricevere il sostegno e l'attenzione del mercato».

TER –Tavolo Editori Radio srl è un MOC (Media Owners Committee) costituito nel 2016 tra le componenti editoriali del settore radiofonico locale e nazionale italiano per svolgere attività di rilevazione, con finalità statistica, dell'ascolto del mezzo radio e delle emittenti radiofoniche in tutte le loro caratteristiche tecnologiche e territoriali, su tutte le piattaforme trasmissive e con criteri universalistici di campionamento.