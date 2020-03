Terapia intensiva, il virus si vince facendo squadra

In questo percorso, temporalmente iniziato solo qualche settimana fa, la presenza di una rete è stata fondamentale. Solo così infatti si è potuta creare una risposta unitaria da parte delle strutture sul territorio regionale, con la distribuzione dei casi in base alla disponibilità dei letti dei diversi servizi.

«Ovviamente questo è stato solo il punto di partenza – riprende Cecconi -. La svolta importante, nell’ambito dell'organizzazione, è stata la creazione di terapie intensive di coorte, ovvero dedicate esclusivamente ai malati con CoViD-19. Questo è un passaggio fondamentale, sia per gli operatori, siano essi medici o infermieri, sia per i pazienti. Il virus si trasmette per via respiratoria, e quindi potrebbe passare da un paziente all'altro, per cui si è resa necessaria la separazione fisica delle unità dedicate ai malati del coronavirus. Ma avere personale dedicato a questa emergenza è importante anche per gli operatori, per limitare i rischi di possibili contagi tra il personale sanitario».

Insomma: fin dai primi passi dell'infezione la risposta è stata immediata, di pari passo con la crescita del numero dei casi. Per questo si è impostata una strategia di ottimizzazione delle risorse dei letti di terapia intensiva che ha previsto di bloccare i ricoveri non urgenti per pazienti che avrebbero potuto richiedere un'assistenza di questo tipo, magari in seguito a un intervento chirurgico complesso. Ma oltre a “destinare” risorse mirate su quanto era già disponibile, lo sforzo organizzativo è stato quello di disporre di nuovi letti dedicati.

«In questo senso, in poche settimane, si è riusciti ad aumentare di circa il 50%, ad oggi, i posti letto per questi pazienti – conclude Cecconi -. Tutto questo, ovviamente, sta inducendo un grandissimo sforzo per tutti gli operatori, siano essi medici o paramedici. Vista la complessità di un quadro come quello che stiamo affrontando, dobbiamo anche necessariamente operare con un rapporto “infermiere-paziente” in terapia intensiva che non si può ridurre oltre un certo limite. In Italia normalmente si viaggia su un rapporto di 1 a 2 o 1 a 4, già inferiore a quello di altre nazioni, ed è ovvio che queste dinamiche debbono essere mantenute nel tempo. Per questo torno all'appello iniziale: per “resistere” le strutture debbono essere in grado di rispondere a chi necessita di terapia intensiva per questa infezione, che rende basilare il ricorso a queste cure nei casi “medio-gravi” in cui occorre un supporto respiratorio esperto. Solo controllando la curva dei nuovi casi, tra cui ci sono anche quelli che richiedono il ricovero nelle nostre strutture, potremmo continuare a fronteggiare il virus in questa fase d'emergenza. E solo con l'aiuto di tutte le persone sarà possibile raggiungere questo risultato».

Conclusione: non usciamo di casa, freniamo i contagi e soprattutto non prendiamo il rischio di far ammalare il personale sanitario. I rischi, e non solo in Lombardia, saranno enormemente ampliati dal mancato rispetto delle regole.