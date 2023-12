Tercas, niente risarcimento alla Popolare di Bari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Tribunale dell’Ue ha respinto il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Bari con la richiesta di risarcimento danni nell’ambito della vicenda degli aiuti di Stato per Tercas. «L’Unione non deve risarcire il danno asseritamente subìto dalla Banca Popolare di Bari a causa di una decisione della Commissione in merito alla misura di aiuto dell’Italia a favore di Banca Tercas», si legge in una nota del Tribunale.

La Commissione Europea aveva considerato un aiuto di Stato illegale quello concesso nel 2014 a Banca Tercas, tramite il Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi (Fitd), che è finanziato dalle banche italiane, società private, e non dallo Stato. La stessa Commissione ha riconosciuto di recente che non si trattava di un aiuto di Stato, come erroneamente sostenuto dalla Dg Comp all’epoca, in una decisione che ebbe conseguenze in Italia di vasta portata, anche politiche, perché portò indirettamente alla risoluzione delle famose quattro banche (Popolare Etruria, Banca Marche, Cariferrara, Carichieti), con tutto quel che ne seguì per gli obbligazionisti subordinati.