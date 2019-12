Bellanova: dalla sugar tax effetto boomerang per l’alimentare Intervista al ministro delle Politiche agricole: con la manovra l'agricoltura torna centrale di Giorgio dell'Orefice

Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole

Una manovra che riporta l’agricoltura al centro del dibattito in Italia e che tra sgravi fiscali, sostegni diretti, misure di emergenza ma anche incentivi all’innovazione, al ricambio generazionale, all’imprenditoria femminile punta a caratterizzare il settore agricolo come il passpartout in grado di offrire molteplici soluzioni. Soluzioni in termini di sviluppo e di lavoro, ma anche risposte alla crisi climatica, al dissesto idrogeologico fino alla corretta alimentazione. Il tutto senza dimenticare le sfide all’orizzonte: dai dazi Usa in vigore a gennaio, alla battaglia Ue sulle etichette nutrizionali fino a un provvedimento che proprio non le va giù: quella sugar tax che ritiene senza mezzi termini un “boomerang” per il settore.

Sono le riflessioni sul Ddl di Bilancio 2020 appena approvato dal Parlamento del ministro, anzi, della ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. Una manovra che contiene un articolato pacchetto agricolo. La ministra rivendica i risultati positivi per l’agricoltura della manovra anche se non si nasconde le recenti tensioni emerse nell'esecutivo. «Sono tasselli di un impianto politico e programmatico – spiega la ministra Bellanova - che inauguriamo e che troverà senso compiuto nel Collegato agricolo. Lo dico in una battuta: se l’emergenza del Paese si chiama lavoro, noi saremo in grado di dare risposte proprio rendendo centrali agricoltura e agroindustria. Vale per il lavoro ma vale anche per il dissesto idrogeologico, la crisi climatica, la salute dei consumatori. È un settore strategico. E avere ottenuto 600 milioni di euro in più per l’agricoltura resta un segnale importante.

C’è una misura che avrebbe voluto rientrasse in manovra e non è stato possibile adottare?

Più che rammarico ho un’ambizione: che il Paese e le sue classi dirigenti comprendano l’occasione straordinaria che questo settore rappresenta. È il solo modo per moltiplicare l’effetto-risorse a disposizione e affermare concetti chiave: tutela del reddito degli agricoltori e dei pescatori; sostenibilità sociale, ambientale ed economica; nuove generazioni e donne, competitività; innovazione, qualità del paesaggio agricolo. Importanti sono anche le misure fiscali con la cancellazione dell’Irpef agricola per il 2020. E poi ci sono mutui a tasso zero per le donne in agricoltura, gli sgravi contributivi per le start up agricole aperte da giovani e interventi sulle emergenze, xylella e cimice asiatica.

Lei ha espresso qualche perplessità su provvedimenti come la plastic e soprattutto la sugar tax. Che giudizio dà della soluzione individuata?

Ho espresso contrarietà assoluta perché quelle tasse incidono su filiere importanti. Nel suo recente intervento alla Camera il ministro Gualtieri ha riconosciuto l’impatto quasi irrisorio della plastic sulla Manovra. Però non è irrisorio quello su imprese e lavoratori, né l’effetto boomerang che la sugar rischia di avere sul nostro lavoro a Bruxelles contro l’etichettatura a semaforo. Nel senso che va nella direzione di penalizzare singoli alimenti e non lo stile di alimentazione. Insomma proprio la logica che stiamo cercando di combattere. Il punto è che i correttivi non bastano: plastic e sugar tax vanno cancellate. Senza contare che la sugar tax penalizza persino gli alimenti senza zuccheri aggiunti. Un assurdo!

Come assicurare ora che le risorse stanziate ad esempio a favore dei giovani e donne imprenditrici o per l’innovazione vengano spese in maniera efficace?

Lavorando da subito per la loro attuazione. E garantendo meccanismi efficienti, efficaci e trasparenti e chiamando a responsabilità tutti gli attori del settore. L’agricoltura non si rimette al centro per decreto ma con un grande patto: economico, produttivo, istituzionale, sociale. La condivisione è importante perché è anche corresponsabilità.