Terme Saturnia nell’orbita di Starhotels Accordo strategico commerciale di Vincenzo Chierchia

2' di lettura

Nuova alleanza negli hotel sotto il segno del lusso e del wellness. Starhotels e Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort hanno annunciato la nuova collaborazione a carattere commerciale che avrà inizio con gennaio 2020, come si legge in una nota.

La strategia

Saranno oggetto della collaborazione l'inserimento di Terme di Saturnia nell'offerta di Starhotels collezione - brand di lusso che raggruppa dimore prestigiose, il supporto nell'ambito della promozione e vendita da parte della rete commerciale di Starhotels in Italia e all'estero, nelle attività di marketing e comunicazione e nella definizione delle politiche di revenue management del resort, oltre all'integrazione dei sistemi di prenotazione e l'inserimento nel loyalty program Starhotels “I am star”..

L'accordo prevede uno sviluppo congiunto del business per Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort facendo leva sulla forza commerciale e le capacità in ambito di marketing e revenue management di Starhotels.

Terme di Saturnia manterrà la sua autonomia gestionale ed operativa nel rispetto degli standard Starhotels collezione.

Le valutazioni

«Terme di Saturnia è un brand italiano famoso nel mondo e siamo felici che tra tanti operatori internazionali abbia scelto Starhotels per crescere - afferma Elisabetta Fabri a capo di Starhotels Spa -. Questa collaborazione premia la nostra expertise italiana nel campo dell'hôtellerie di alta gamma, e rappresenta per noi un'opportunità di dare prova delle nostre capacità anche fuori dal perimetro in cui siamo abituati a fare la differenza, mettendo a frutto le nostre competenze e le nostre capacità acquisite negli anni. Il nostro vantaggio competitivo, oltre alla grande conoscenza e presenza sul territorio, è rappresentato dalla forte cultura imprenditoriale che deriva dal gestire hotels di proprietà e dalle esperienze maturate in campo internazionale».



«Crediamo nello sviluppo di una realtà italiana che gestisca un network di hotel e resort 5 stelle e l'alleanza commerciale con Starhotels è un passo per offrire sia nelle città e sia nella magica campagna toscana emozioni

uniche» commenta Massimo Caputi, presidente Terme Saturnia.

Il network

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si sviluppa intorno ad una millenaria sorgente. Ricavato da un'antica costruzione in travertino, il resort 5 stelle, con le sue 130 camere, «abbraccia» da 100 anni la millenaria sorgente termale.