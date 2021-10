E proprio l'Italia, dopo essere stata messa in un angolo dal tandem franco-tedesco all'indomani del varo dell'euro, sembra oggi destinata a conquistare un ruolo di primo piano nel Vecchio Continente. In effetti, terminata l'era-Merkel «ùber alles», si sta profilando un'era-Draghi, con Supermario in grado d'assumere il ruolo della frau di Berlino potendo contare sulla sua grande esperienza internazionale acquisita prima negli Stati Uniti e poi proseguita alla guida di Bankitalia e della Bce.

Whatever it takes

Adesso, anche se diversi osservatori continuano ad indicarlo come prossimo inquilino del Quirinale (ma lui continua a prenderne le distanze), altri pronosticano invece un suo ritorno in grande stile ai vertici comunitari, magari con la presidenza nel 2023 del Consiglio europeo. Resta il fatto che, finita la lunghissima stagione della Merkel, a Bruxelles sono già cominciate le grandi manovre e non è affatto esclusa una scalata tricolore «whatever it takes».