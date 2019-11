Termini Imerese: il rilancio fallito

(Ansa)

I progetti di rilancio dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese sono falliti dopo che le indagini della magistratura hanno messo in luce che una parte dei fondi incassati da Blutec è stato investito in attività speculative, invece che per la riqualificazione del polo industriale del Palermitano. Il progetto valeva 240 milioni di euro per l'intera area industriale e 97 milioni di euro per lo stabilimento di Termini Imerese. Un migliaio di operai (compreso l'indotto) sono in cassa integrazione fino al 31 dicembre e il loro futuro appare pieno di incertezze.