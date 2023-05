Termini Imerese, via libera alla vendita dello stabilimento ex Blutec

I punti chiave Tre cordate interessate all’acquisto

Il ministro Urso: «Per Termini nuova fase di sviluppo»

Schifani: «Bando tra un paio di settimane»

Via libera del ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso alla vendita dello stabilimento ex Fiat ora Blutec in amministrazione straordinaria di Termini Imerese in provincia di Palermo. È stata firmata l’autorizzazione di quella che tecnicamente è l'autorizzazione alla cessione del ramo aziendale Business Unit Termini Imerese.

A questo punto i tre commissari straordinari potranno procedere alla pubblicazione del bando per ricevere le offerte da parte delle imprese interessate ad acquisire il ramo d’azienda.

Tre cordate interessate all’acquisto

Tre le cordate fin qui interessate a partecipare: c’è quella che fa capo al Distretto della meccatronica e di cui fa parte l'iniziativa dell'imprenditore ucraino Sergey Shapran che con la sua Alumeta punta a investire 50 milioni (di capitali propri) per la realizzazione di una fabbrica di produzione di profilati e componenti di alluminio, con una capacità di 1.100 tonnellate al mese e l'assunzione di almeno 300 lavoratori; quella di Italvolt dell'imprenditore svedese Lars Carlstrom che ha spostato nel palermitano il progetto di una fabbrica di batterie elettriche; e infine l’iniziativa che fa capo all'attuale presidente del Catania Calcio, l'italo-australiano Ross Pelligra, a capo di un gruppo considerato leader mondiale nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.

Il ministro Urso: «Per Termini una nuova fase di sviluppo»

«Questo procedimento si inserisce tra le iniziative che il ministero sta mettendo in campo per la riconversione e il rilancio dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e fa seguito all'accordo di programma che era stato firmato a Palazzo Piacentini lo scorso 4 aprile – ha detto il ministro Adolfo Urso –. Sappiamo cosa Termini Imerese rappresenti per la Sicilia e siamo determinati affinché possa iniziare una nuova fase di sviluppo che segni la nuova politica industriale del Paese».

Schifani: «Bando tra un paio di settimane»

«L'autorizzazione alla cessione del ramo aziendale Business Unit Termini Imerese è un passaggio fondamentale per il rilancio dello stabilimento industriale palermitano e quindi dell’economia e dell’occupazione – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani –. Per questa ragione, desidero ringraziare il ministro Adolfo Urso, il quale fin dal suo insediamento è sempre stato sensibile rispetto alla questione, l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo che assieme a me ha seguito la vicenda lavorando in modo concreto perché si potesse arrivare ad una soluzione. Adesso, attendiamo il bando, che verosimilmente i commissari straordinari Blutec pubblicheranno tra un paio di settimane, e quindi le imprese interessate ad acquisire il ramo d’azienda. Finalmente grazie al governo nazionale e a quello regionale, dopo anni difficili, si può riprendere un percorso di sviluppo economico dell’area termitana».