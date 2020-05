Termoscanner, pannelli e menù digitali: così si tornerà al ristorante Sul mercato ci sono già tante soluzioni tecnologiche. Ma manca ancora un protocollo unico per la protezione di clienti e personale degli esercizi di Luisanna Benfatto

L'Alto Adige va da solo: dall'11 aperti ristoranti, parrucchieri

3' di lettura

Pannelli in plexiglass, totem per misurare la temperatura corporea, dispenser per il gel disinfettante, menù virtuali, mascherine e guanti. «Mai di lattice! Piuttosto torneremo ai guanti bianchi di pelle», dicono alcuni ristoratori. «Useremo i termoscanner come negli aeroporti, la sicurezza prima di tutto» commentano altri. Nell’attesa di un protocollo unico, che garantisca protezione per personale e clienti e una modalità non punitiva di vivere il pranzo fuori casa, i titolari degli esercizi di ristorazione stanno prendendo in esame diverse soluzioni.

Scanner totale all’ingresso

Appare certo che andare al ristorante, almeno in questo prima fase, sarà diverso e il primo test da affrontare sarà alla porta d’ingresso. Tra i primi a proporre un dispositivo per controllare l’accesso è la startup del veneziano Sunrise fondata da un gruppo di imprenditori specializzati in tecnologia e innovazioni sanitarie che ha tra i suoi founder Simone Tomasello attivo nel settore horeca.

L’azienda ha brevettato il digital totem “Spray for life”, che unisce un termoscanner per la misurazione della febbre a due apparati di disinfezione per mani e piedi a un video di riconoscimento facciale che permette di verificare, ad esempio, che le persone indossino la mascherina. Il sistema è formato da un termometro a infrarossi che, ad un metro di distanza, in meno di un secondo analizza la temperatura corporea con margine di errore di 0,2 gradi. Se è superiore a 37,5 il sistema comunica lo stop con un messaggio audio e video e blocca l’ingresso.

Leggi anche Bar e ristoranti: ecco le regole Inail da rispettare per riaprire le attività

Sanificazione anche dei piedi

A questo si aggiungono due apparecchi, entrambi “no touch”. Il dispenser di gel igienizzante che si attiva con una fotocellula e il nebulizzatore per i piedi e le scarpe, che garantisce la sanificazione immediata. Secondo i più recenti studi, fa sapere l’azienda, il Covid-19 sarebbe capace di sopravvivere anche a terra e dunque l’igienizzazione dei piedi è fondamentale. Centinaia le richieste già arrivate per il “totem sicurezza totale” che costa 3mila euro ed è soggetto a detrazioni fiscali.

Sensori termici sulla soglia

La stesso tipo di verifica sulla soglia è offerta da “Det 2000” dall’azienda Borinato Security di Val Liona, nel vicentino. Si tratta di un tablet, installato su un piedistallo, che viene collocato all’ingresso degli esercizi e che in un solo secondo legge con un sensore termico la temperatura corporea o la mancanza di mascherina. Il prezzo è di circa 1.500 euro.