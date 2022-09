Termosifoni, elettrodomestici e docce: come tagliare la bolletta

Le misure del “piano Cingolani” avranno l’effetto desiderato? C’è molto auspicio ma al tempo stesso serve una doccia fredda di pessimismo razionalista. Mancano i controlli per far rispettare ore e temperature del riscaldamento. Negli edifici pubblici, dice il piano, «sarà possibile comunque attuare, oltre a controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas cittadine la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo». Controlli a campione; insomma, tanta fiducia per gli obbedienti e rischio quasi zero per i disubbedienti. Per i comportamenti individuali delle famiglie, invece, controlli zero: si punterà su quella moral suasion, quel convincimento collettivo che nei momenti disgraziati unisce le persone in comportamenti virtuosi. E soprattutto l’opera più convincente sarà data dalle bollette dal prezzo sfrontato.

Insomma, il “piano Cingolani” non è perfetto ma secondo l’economista dell’energia Alessandro Marangoni (Althesys) «il vero rischio è il non fare».

Come dicono i milanesi, «piuttosto che niente, è meglio piuttosto», e cioè si evitano le soluzioni superbe e disastrose che i veneti definiscono «la toppa è peggio del buco».

Le misure del piano intendono dare all’Italia una trentina di miliardi di metri cubi alternativi a quelli importati nel 2021 dalla Russia. Più fonti rinnovabili d’energia, nuovi giacimenti, nuove provenienze del metano, ricorso a carbone e biometano sono alcuni dei modi.

Ma 8,2 miliardi di metri cubi si possono ottenere dal risparmio energetico. Per esempio ottimizzando il riscaldamento delle case — tagliare un grado, di 15 giorni di periodo di riscaldamento e di un’ora al giorno — il Governo pensa di mettere a risparmio 2,7 miliardi di metri cubi di gas; altri 2,7 miliardi di metri cubi si possono risparmiare con i comportamenti intelligenti ed etici dei cittadini (si veda anche la scheda in pagina). Come le soluzioni di cui si parla da una settimana: la doccia sobria e i termosifoni a temperatura punitiva.