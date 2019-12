Termotag, il bracciale che regola la temperatura corporea L'idea di due giovani abruzzesi, tra i vincitori di InnovAzioni 2019 di Confindustria Chieti. Ora si punta alla commercializzazione: contatti con un consorzio di ospedali a Singapore di Simona Rossitto

Il bracciale da polso Termotag permette di modificare la temperatura corporea. Il principio è lo stesso che si innesca quando d'estate si mettono i polsi sotto l'acqua fredda

4' di lettura

L’idea gli è venuta negli Stati Uniti, dove il quarantenne teatino Luca Amicone, studi in economia e management a Pescara e un lavoro in banca, era andato a trascorrere qualche mese per perfezionare l’inglese. «In America - racconta l’imprenditore che con il suo bracciale Termotag è tra i vincitori della sesta edizione di InnovAzioni 2019 di Confindustria Chieti - ho visto che si usavano condizionatori in maniera spropositata per abbassare la temperatura nei pullman, negli uffici, nei negozi. A me, come penso anche ad altre persone, creava un certo di disagio». Da qui Amicone, che vive oggi a Chieti Scalo, ha cominciato a studiare la creazione di un dispositivo che regoli la temperatura corporea in maniera autonoma. Ritornato in Italia, ha cercato delle persone esperte che lo aiutassero a realizzare il suo progetto, e le ha trovate proprio vicino casa sua.

«A 200 metri dalla mia abitazione – prosegue Amicone - c’è l’università di medicina dove lavora un professore che mi ha messo in contatto con Antonio Sese, l’esperto di elettronica che mi ha aiutato a realizzare il dispositivo e adesso è diventato il mio socio». Amicone, per non creare uno strumento invasivo o troppo ingombrante ha pensato a un bracciale da polso che si possa indossare più facilmente rispetto a una fascia cervicale o toracica. Inoltre, spiega, il bracciale non si trova vicino a organi vitali. «Il mio socio Antonio Sese – continua Amicone - ha realizzato il prototipo tre anni fa, subito dopo abbiamo depositato il brevetto e partecipato a un bando europeo, vincendolo. Solo allora abbiamo costituito la nostra start up innovativa nella quale è entrata anche Fira, la finanziaria regionale abruzzese». Proprio grazie all’apporto di Fira, Amicone e Sese sono riusciti ad approdare a un prototipo più evoluto: «In un anno e mezzo – spiega – abbiamo realizzato la parte elettronica pre-industrializzata».

Il prodotto messo a punto rispetta i requisiti per la certificazione Ce: tra questi, quello più importante riguarda la sicurezza sul surriscaldamento cutaneo. «Abbiamo incontrato – racconta Amicone- interesse nel mondo paramedicale e abbiamo effettuato pre test in un laboratorio accreditato: la variazione termica è reale, il corpo su sollecitazione del nostro dispositivo inizia a reagire modificando la temperatura corporea. Il principio è lo stesso che si innesca quando d’estate, dopo per esempio aver fatto una corsa, si mettono i polsi sotto l’acqua fredda. La temperatura del corpo, grazie al braccialetto, varia da uno a tre gradi».

L’obiettivo di Termotag è duplice. Oltre a modificare, in più o in meno, la temperatura di chi lo indossa, infatti, induce a usare meno condizionatori per raffreddare l’ambiente in estate e meno mezzi di riscaldamento in inverno. Il dispositivo è già predisposto per l’internet delle cose in modo tale da farlo dialogare con altre strumentazioni: ad esempio il bracciale può interagire con i condizionatori in ufficio. «Se, ad esempio, in estate io entro nel mio ufficio e sono solo in stanza, il dispositivo può comunicare al condizionatore di funzionare diversamente o spegnersi. Termotag è, quindi, uno strumento di particolare aiuto per il risparmio energetico e la diminuzione delle emissioni atmosferiche».

All’obiettivo finale di commercializzare Termotag , tuttavia, manca ancora un ultimo, fondamentale, passo: occorre cioè realizzare uno stampo industriale, di cui si sta elaborando la scelta grafica, per poter poi avviare un processo di industrializzazione vero e proprio. Per fare questo serve la partecipazione di un partner industriale forte. «Abbiamo riscontrato molto interesse per il nostro dispositivo. In occasione della partecipazione al Biat (Borsa dell’innovazione e dell’alta tecnologia) di Bari, ad esempio, abbiamo avuto contatti con un consorzio di ospedali di Singapore che hanno particolarmente apprezzato Termotag poiché nelle loro strutture non possono utilizzare i condizionatori per la maggior parte dei pazienti. Il braccialetto risolverebbe loro il problema, ma al momento siamo nella fase dell’avvio di colloqui».