Termovalorizzatore di Roma: da A2A ad Acea, tutte le aziende pronte a investire

Con il decreto legge Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore la norma che dà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo 2025, i poteri speciali in tema di rifiuti. Gualtieri potrà così programmare la costruzione del nuovo termovalorizzatore di Roma, bypassando il Piano Rifiuti della Regione Lazio, che non prevede questo tipo di impiantistica. Una partita a cui guardano con interesse i colossi del settore in Italia: Acea e A2A hanno già dato la loro disponibilità a investire sul progetto. Ma anche Hera e Iren attendono con attenzione l’evoluzione di questa partita.

Il progetto del termovalorizzatore per Roma «è molto importante, riteniamo sia una soluzione valida per il problema del trattamento dei rifiuti prodotti dalla città di Roma» e «riteniamo che Acea sia un candidato naturale sia per la realizzazione che per la gestione, in linea con quello che abbiamo sempre dichiarato di essere un operatore di realizzazione e gestione di impianti». L’11 maggio scorso è uscito allo scoperto l’amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola. Acea dalla sua ha che è controllata dal Comune di Roma al 51% e inoltre gestisce due termovalorizzatori: quello di San Vittore (Frosinone) e quello di Terni. Inoltre lo stesso Gualtieri punta a una collaborazione più stretta tra Acea (multiutility di acqua e energia) con Ama (l’azienda di igiene urbana al 100% del Comune).

Anche la multiutility lombarda A2A è uscita allo scoperto. In un intervento a Radio24, Renato Mazzoncini, l’amministratore delegato dell’azienda (25% del Comune di Milano, 25% del Comune di Brescia), si è detto «a disposizione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualunque forma. Il nuovo termovalorizzatore si può costruire in 30-32 mesi». L’azienda con i suoi termovalorizzatori è presente nelle città di Milano, Brescia, Bergamo, in provincia di Pavia e gestisce l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, in provincia di Napoli.

Il Gruppo Hera, la multiutility di Bologna operante nel Centro e Nord Est Italia (partecipata tra gli altri dai comuni di Bologna, Imola, Ravenna, Modena, Padova, Udine e Trieste), per il momento non si è esposta, in attesa di capire come vorrà muoversi l’amministrazione capitolina. Gualtieri punta a costruire un impianto in grado di smaltire 600mila tonnellate di rifiuti l’anno. Le risorse (si stimano siano necessari tra i 500 e i 900 milioni) per costruire l’impianto potrebbero venire in parte dalle risorse per il Giubileo. Ma bisognerà capire che tipo di bando pubblicherà Gualtieri, se vorrà ricorrere, per accelerare i tempi, a un general contractor o al project financing. Certo ad Hera non mancano le competenze per la costruzione e gestione di un impianto di tali dimensioni, avendo già nove termovalorizzatori nel Centro e Nord Est Italia.

Il discorso fatto per Hera vale anche per Iren, la società al 25% del Comune di Genova, al 18,2% del Comune di Torino, all’8,5% del Comune di Reggio Emilia e al 4,2% di quello di Parma. L’azienda ha già costruito i termovalorizzatori di Torino, Parma e Piacenza e non avrebbe problemi nell’entrare nella partita del nuovo impianto di Roma. Ma anche qui sono in attesa di capire come vorrà muoversi l’amministrazione capitolina prima di effettuare qualsiasi valutazione.