Termovalorizzatore Roma avanti nonostante i dubbi di Rocca e Schlein: bando di gara entro agosto

Il progetto del termovalorizzatore di Roma va avanti, nonostante i dubbi espressi dal neo governatore di centrodestra, Francesco Rocca, e nonostante l’incognita rappresentata dalla neo segretaria Pd Elly Schlein, che pur non essendosi mai espressa sull’impianto romano, nella sua mozione parlava di «puntare alla circolarità e superare discariche e inceneritori». Intanto Acea ha presentato la sua mozione di interesse, confermando le scadenze: «la pubblicazione del bando di gara è prevista entro il primo agosto, l’apertura dei cantieri entro luglio del 2024 e l’avviamento dell’impianto entro l’estate del 2026», ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Acea in campo

È finita la prima parte dell’iter per il termovalorizzatore di Roma. E chiusa la manifestazione di interesse Acea entra in campo. L’iter per l’impianto, promesso da Gualtieri per risolvere il problema dei rifiuti di Roma, «sta andando bene», ha annunciato il sindaco. «Ora apriremo le proposte, e potremo concretamente mettere a gara il progetto», ha aggiunto Gualtieri. Si stanno «rispettando tutte le tabelle di marcia». Entro la settimana, al termine della verifica amministrativa, spiegano da Roma Capitale, verrà costituita la Commissione di valutazione tecnica ed economica del progetto. Il lavoro della Commissione durerà 60 giorni al termine dei quali sarà espresso un parere che sarà alla base dell’indizione della gara, con la pubblicazione del bando prevista entro il primo agosto.

Una veduta esterna della sede dell'Acea a Roma

I dubbi su Schlein

La neo segretaria Pd Elly Schlein è una incognita sul termovalorizzatore, e non pochi timori circolano in Campidoglio (Gualtieri aveva appoggiato lo sfidante di Schlein, Stefano Bonaccini) nel caso dovesse esprimersi apertamente contro il progetto. Anche perché il sindaco Gualtieri non avrà più la sponda di Nicola Zingaretti in regione, dopo la vittoria del centrodestra e di Francesco Rocca. Stando alla mozione presentata per il congresso Pd, Schlein parla di «puntare alla circolarità e superare discariche e inceneritori».

Gli equilibri nel Pd laziale

Per ora la neo segretaria Elly Schelin non ha commentato l’interesse di Acea (interesse che implica che il progetto di Roma va avanti rispettando le scadenze). Anche perché uno sei suoi principali sponsor nel Lazio è proprio l’ex governatore Nicola Zingaretti, che, pur non avendo previsto nel piano rifiuti regionale da lui varato nuovi termovalorizzatori, ha sostenuto la scelta di Gualtieri nei mesi passati. Insomma, per Schlein la necessità di trovare un equilibrio ha spinto finora alla prudenza

Le «riserve» di Rocca

Dopo aver vinto le elezioni, Francesco Rocca ha in sostanza ribadito quando detto in campagna elettorale: sì al termovalorizzatore, ma ha espresso dubbi sulla scelta del sito a Santa Palomba: «Il sindaco si deve assumere la responsabilità delle sue scelte», ha detto. Sul termovalorizzatore «prima devo incontrare il sindaco, capire quali sono le sue idee e come pensa di risolvere il tema dell’Ardeatina. Sono sicuro che ci avrà pensato e avrà soluzioni alternative. Se così non fosse inizierà un dialogo, perché non si può penalizzare un intero quadrante della nostra città per mancanza di programmazione e visione».