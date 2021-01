Terna accelera sulla sicurezza: in pista un piano da 1,2 miliardi La società lavora al nuovo piano finalizzato a preservare la tenuta del sistema nazionale. Del Pizzo: «Più tecnologia per la stabilità della rete» di Celestina Dominelli

La società lavora al nuovo piano finalizzato a preservare la tenuta del sistema nazionale. Del Pizzo: «Più tecnologia per la stabilità della rete»

Il disco verde definitivo del ministero dello Sviluppo Economico arriverà a marzo, ma Terna ha già cominciato a condividere con il Mise e il regolatore le linee generali del nuovo piano di sicurezza 2021 che prevede, da qui al 2025, 1,2 miliardi di investimenti (il 28% in più della strategia precedente) e che contiene tutte le azioni da mettere in campo affinché la sicurezza del sistema nazionale risulti preservata e lo stesso sia in grado di prevenire o mitigare gli effetti determinati da fenomeni...