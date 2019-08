Terna darà vita all’hub dell’elettricità in Europa: 6 miliardi sulla rete italiana

Che tipo di contromisure sono necessarie?

Abbiamo individuato cinque linee di intervento: rafforzare progressivamente l’impegno sulla rete e sulle interconnessioni con l’estero per rafforzare la magliatura della rete e ridurre le congestioni suddette in modo da sfruttare tutta la produzione da rinnovabili concentrata prevalentemente al Sud; disporre di strumenti, come il mercato delle capacità (il “capacity market” con le prime aste che lanceremo entro novembre) e i contratti di acquisto a lungo termine (i cosiddetti “Ppa”), che consentano a chi produce energia con le centrali termoelettriche e le rinnovabili di avere corretti segnali di prezzo nel lungo periodo; sviluppare ulteriore capacità di accumulo (pompaggi, batterie e elettrochimiche, power to gas che permette di produrre idrogeno per via elettrochimica sfruttando l’energia elettrica generata da impianti rinnovabili, etc); e, infine, investire in digitalizzazione perché dobbiamo passare dalla logica dei watt a quella dei byte.

LEGGI ANCHE / Terna: 6,2 miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni per rafforzare la rete elettrica

In che modo avverrà questa transizione?

Le trasformazioni del sistema impongono una rete sempre più intelligente in cui la velocità e l’esecuzione diventano un elemento chiave. Da qui la scelta di investire su questo fronte 700 milioni dei 6,2 miliardi individuati dal piano che, non a caso, prevede anche la realizzazione e l’apertura di 8 innovation hub - per sviluppare e testare nuove idee al servizio della rete elettrica -, nei siti in cui siamo già presenti: un modo per rafforzare ulteriormente il nostro legame con il territorio che per noi è cruciale.

Eppure dal territorio non sono mancati i problemi…

Il confronto con le comunità locali è diventato un driver strategico per Terna e ci ha spinti ad adottare il modello della progettazione partecipata che, in alcuni casi, come accaduto di recente in Veneto, ha portato l’azienda a rivedere le proprie soluzioni per andare incontro ad alcune esigenze. Le cito solo alcuni numeri: nel 2018, abbiamo avuto 330 interazioni sul territorio e, nei primi sei mesi di quest’anno, siamo già a quota 200.

In una recente audizione, accennando alle opere che sono necessarie per accompagnare l’addio al carbone fissato per il 2025, ha detto che serve un’accelerazione degli iter autorizzativi per i progetti come il cavo “triterminale” con la Sardegna. Si rischia un buco nell’acqua?

Il 2025 sono sei anni da oggi e il collegamento Continente-Sicilia-Sardegna è un’infrastruttura complessa che richiede 3-4 anni. Per noi è un tempo incomprimibile e questo implica che il processo autorizzativo vada avanti celermente. Ciò detto, mi sembra ci sia la volontà del governo di procedere in tal senso e sono fiducioso che si riuscirà a rispettare quella scadenza.