Terna parte bene dopo cessione reti in Sud America, poi rallenta con utility

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Terna ha iniziato bene la seduta sul FTSE MIB , ma ha poi rallentato il passo, in compagnia delle altre big delle infrastrutture per l'energia. Il settore delle utility rallenta in Europa in una giornata di "sell-off" sull'azionario che segue la caduta di Wall Street di venerdì 29 aprile e i dati di aprile che confermano la frenata dell'economia cinese. Le quotazioni di Terna sono state inizialmente supportate dall'operazione di cessione delle attività di trasmissione dell'energia elettrica in Sud America annunciata venerdì sera dopo la chiusura dei mercati. In particolare il gruppo ha siglato un accordo con la Cassa dei depositi e dei prestiti del Quebec per la vendita del suo intero portafoglio di linee elettriche per circa 1200 chilometri in Brasile, Perù e Uruguay sulla base di un equity value di oltre 265 milioni di euro.

Con la vendita Terna realizzerà una plusvalenza di oltre 60 milioni di euro e rifocalizzerà la propria attività internazionale, così come aveva annunciato con l'aggiornamento del piano 2021-25. A febbraio il gruppo aveva posto l'attenzione, per quanto riguarda l'attività internazionale, su opportunità con potenziali di crescita interessanti accompagnati da un rischio basso in particolare negli Stati Uniti. Secondo gli analisti di Banca Imi, l’operazione, già annunciata in occasione dell’aggiornamento del piano e trascurabile per i suoi effetti finanziari, è comunque da considerare strategica in relazione alla riduzione dell’esposizione in Sud America e per il focus sulla rete domestica.