Terna punta oltre 18 miliardi sulla rete elettrica: ecco il nuovo piano decennale per sostenere la transizione green

3' di lettura

Oltre 18 miliardi di investimenti, da qui ai prossimi dieci anni, per modellare ulteriormente la rete elettrica e rafforzarne il ruolo di architrave del processo di transizione green che richiede una infrastruttura sempre più performante per favorire la crescita e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Parte da qui, da un impegno ulteriormente rafforzato (il 25% di risorse in più), il nuovo piano di sviluppo di Terna, i cui contenuti sono stati illustrati mercoledì 7 luglio dai vertici della società, la presidente Valentina Bosetti e l’ad Stefano Donnarumma, alla presenza del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e del presidente dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, Stefano Besseghini.

Oltre 30 interventi infrastrutturali

Il piano, che guarda agli obiettivi tratteggiati dall’Europa e dall’Italia e che punta a fornire il proprio prezioso contributo alla definitiva ripartenza del Paese, contiene più 30 interventi infrastrutturali. Tutti progetti che serviranno a rafforzare la magliatura della rete per evitare i colli di bottiglia e aumentare la sicurezza delle forniture, a potenziare le dorsali tra il Sud, dove è e sarà concentrata la maggiore produzione di elettricità “verde”, e il Nord, che invece racchiude il grosso della domanda, nonché a incrementare i collegamenti tra la terraferma e le isole e le interconnessioni con l’estero, a partire dalla nuova linea da mille megawatt tra l’Italia e la Svizzera. Con una riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica che Terna stima in 5,6 milioni di tonnellate annue (il doppio del vecchio Piano) e la demolizione di 4.600 chilometri di linee ormai vetuste.

Loading...

Donnarumma: forte accelerazione degli investimenti

«Il nuovo piano di sviluppo 2021 prevede, nei prossimi dieci anni, una forte accelerazione degli investimenti, i più alti di sempre, che riflette l’importante momento storico che stiamo vivendo - ha spiegato il numero uno della società Stefano Donnarumma - : per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che l’Italia e l’Europa si sono dati è infatti necessario non solo avere una chiara visione del futuro, ma anche e soprattutto saper programmare e realizzare tutte le opere indispensabili alla concreta realizzazione della transizione energetica, di cui Terna è regista».

I progetti inclusi nel piano

Ma quali sono gli interventi contenuti nella nuova strategia decennale? Tra i progetti strategici per il Paese che entreranno in esercizio nell’arco di piano, spiccano il Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico tra Sardegna, Sicilia e Campania, che vale 3,7 miliardi di euro, e la dorsale adriatica (Adriatic Link), 280 chilometri di linea che correranno sul fondo del mare tra Abruzzo e Marche. E ancora, i nuovi elettrodotti tra Sicilia e Calabria (Bolano-Paradiso) e Basilicata e Campania (Aliano Montecorvino). C’è poi il capitolo dei progetti che saranno completati nei primi anni del piano, tra cui figurano, tra gli altri, la linea Colunga Colenzano (84 km di infrastruttura da 380 kilovolt) e il progetto di riassetto della Penisola Sorrentina. Che, va detto, sarà affiancato da analoghi piani di riqualificazione anche nelle principali aree metropolitane (da Roma a Catania) e da due nuovi cavi sottomarini per le isole del Giglio e di Favignana.

Le interconnessioni con l’estero

Quanto all’estero, oltre alla nuova linea Italia-Svizzera per la quale Terna ha pianificato un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro, la società metterà in campo altri 750 milioni per la realizzazione di un nuovo cavo lungo 200 chilometri, da 500 megawatt di potenza, con la Grecia e lavorerà al rifacimento del collegamento tra Sardegna, Corsica e terraferma (Sacoi 3) e alle interconnessioni con Francia, Austria e Tunisia. Tutti tasselli che contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’Italia come “ponte” elettrico tra l’Europa e l’area del Mediterraneo. Insomma, un piano ad ampio raggio che potrà essere visualizzato anche dai cittadini attraverso un’applicazione ad hoc, scaricabile sul proprio cellulare: un viaggio interattivo attraverso le infrastrutture messe nero su bianco nella strategia decennale e i conseguenti benefici per il sistema.