Terna, Snam e Italgas in luce: upgrade di Rbc sulle reti italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor)- Terna, Snam Rete Gas e Italgas sono tra i migliori titoli del FTSE MIB fin dall'avvio delle contrattazioni grazie all'upgrade sulle società italiane delle reti di gas ed elettricità arrivato da Rbc. Il giudizio positivo del broker canadese è basato su quattro fattori: una maggiore crescita della Rab (il valore del capitale investito netto ai fini regolatori); un elevato tasso di ritorno che aumenterà ulteriormente con il meccanismo di trigger nel 2024 (dovuto alle variazioni di alcuni indicatori macroeconomici); un business ben protetto rispetto agli scenari macro e in particolare rispetto all'aumento dell'inflazione; uno schema regolatorio stabile.

Questi elementi porteranno a un rendimento dei dividendi e a una crescita della cedola per azione più alto delle media. Su queste basi, l'analista di Rbc Fernando Garcia ha portato ad outperform la raccomandazione per i tre titoli alzando il target di prezzo per Snam a 5,5 euro, per Italgas a 6,5 euro e per Terna a 7,5 euro. Per Snam il broker sottolinea che il titolo sta trattando a sconto sui multipli di settore e vede appeal dai rilevanti investimenti per ridurre la dipendenza dal gas russo e sull'idrogeno verde. Anche Italgas è visto come titolo non caro nelle valutazioni di Borsa mentre l'unico fattore di rischio per le quotazioni è legato al destino della quota di Snam nel capitale, mentre sotto il profilo industriale gli analisti guardano alla capacità del gruppo nell'aggiudicarsi le gare per la distribuzione del gas. Infine Terna è indicata al top tra le utility europee per crescita della Rab.