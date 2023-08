Terna, in uscita (da fine agosto) il cfo e il direttore corporate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Terna si prepara a riorganizzare il vertice del gruppo. Nella notte, al termine di un lungo cda sotto la presidenza di Igor De Biasio e alla presenza dell'Ad Giuseppina Di Foggia «per un aggiornamento sugli assetti organizzativi», e dopo i rumors dei giorni scorsi, il gruppo ha ufficializzato alcune scelte su posizioni apicali.

Nel dettaglio, Terna ha resto noto che «la Società e Agostino Scornajenchi (chief financial officer, ndr) hanno raggiunto oggi un accordo consensuale di risoluzione del rapporto di lavoro che prevede altresì la sua permanenza nel ruolo, sino al 31 agosto 2023, e in azienda fino al 31 dicembre dello stesso anno». «Agostino Scornajenchi è dunque nel pieno esercizio della sua funzione di Cfo e di Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Società sino al 31 agosto 2023», precisa il gruppo.

L’altra uscita riguada Giuseppe Del Villano, Direttore Corporate Affairs: in questo caso, dichiara il gruppo, «è stato raggiunto un accordo consensuale per l'uscita», e il manager viene «sostituito ad interim dalla dott.ssa Emilia Rio, in linea con i piani di successione in essere».

«Le attività proseguono, senza soluzione di continuità e in pieno accordo tra presidente, amministratore delegato e consiglio di amministrazione grazie all'eccellente lavoro e alle competenze delle oltre 5.600 persone di Terna», sottolinea ancora il gruppo.

Sulla base delle informazioni a disposizione della società, alla data di ieri Scornajenchi detiene 19.897 azioni di Terna e Del Villano altre 47.752 azioni.