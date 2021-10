Terni e non solo: decine le ordinanze fotocopia sul degrado

Ordinanza Comune di Rimini Visualizza

L’entità delle multe

L’unica differenza, oltre alle zone del divieto, è che a Rimini la sanzione amministrativa pecuniaria pagando entro 60 giorni è di 400 euro, a Terni 166.

L’ordinanza di Terni c’era già nel 2020

L’ordinanza 2021 di Terni è peraltro una riproposizione di un identico provvedimento emesso dal... Comune di Terni il 24 luglio 2020. Con la sola novità dell’inserimento di altre vie nel divieto di esercitare la prostituzione.

Ordinanza Comune di Terni Visualizza

Quello che a Terni fa polemica non lo fa a Rimini e Riccione

Sulla Riviera romagnola da anni vengono emesse ordinanze analoghe ma a ribellarsi non sono stati tanto politici o associazioni ma alcuni magistrati della procura che una decina di anni fa archiviavano i provvedimenti contro le prostitute perché, citando l’articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), secondo loro un sindaco non poteva emanare provvedimenti in tema di ordine pubblico e sicurezza.

Infinite ordinanze

Già nel 2009 diverse associazioni, tra cui On the road e il Comitato per i diritti civili delle prostitute, in un’indagine contavano 46 comuni, distribuiti su 20 province e 10 regioni, che vietavano l'esercizio della prostituzione in «luogo pubblico o aperto al pubblico. Con l’approvazione del “pacchetto Maroni” sono state circa 600 le ordinanze emesse dai Comuni e il 16% di esse ha riguardato la prostituzione in strada».

Nel 2018 identico provvedimento sulla prostituzione con identico testo a Palermo. Ma in giro per l’Italia di ordinanze che hanno suscitato dibattito e discussione se ne trovano anche di altro genere, come quella del comune di Zoagli dove, sempre per “decoro” era stato vietato ai cani la passeggiata a mare.