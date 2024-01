Terra delle mele annurche sotto l’Acquedotto Carolino

Raggiungere Valle di Maddaloni significa trovarsi dinnanzi a quell’opera di ingegneria ed estetica eccelsa rappresentata dall’Acquedotto che Carlo Vanvitelli progettò per fa convogliare l’acqua sino alla Reggia borbonica di Caserta allo scopo di alimentare le dodici vasche corrispondenti ciascuna a un mese dell’anno, i boschi e appunto la residenza reale. L’Acquedotto Carolino si estende per 38 chilometri, è composto da 67 tortini e costò 622 mila ducati dell’epoca. Rappresentò il sogno più ardito di Carlo I di Borbone. La sua corsa inizia alle falde del Monte Taburno, a Bucciano in territorio di Airola, attingendo alle sorgenti del Fizzo. Fu iniziato nel 1753 e finito 17 anni più tardi. I suoi archi impressionano per la bellezza geometrica di questa tessitura. Splendido è anche il territorio in cui è incastonato: questa è, infatti, la terra delle mele annurche che appunto maturano nella Valle di Maddaloni, le più buone e salubri della Campania. Anche il borgo è interessante da scoprire a cominciare dai ruderi del suo Castello, edificato presumibilmente intorno all’XI secolo su resti più antichi, posseduto da Carlo I d’Angiò che nel 1269 lo donò agli Artois. E anche le sue chiese, in particolare quella di SS. Annunziata, sono ricche di testimonianze artistiche e religiose.



