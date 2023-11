TerraProject, obiettivo sul mondo (dall’Alto Garda all’India)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La natura e quelli che la abitano, l’uomo e le sue vulnerabilità, l’India come metafora del cambiamento. C’è tutto questo e molto altro ancora nelle tre nuove mostre di TerraProject, collettivo fotografico fiorentino composto da Michele Borzoni, Simone Donati, Pietro Paolini e Rocco Rorandelli. Si parte da Riva del Garda, dove al Mag fino al 7 gennaio è in corso la mostra Dove finisce il lago, frutto dell’attenzione che il museo dedica da decenni all’attività di ricerca sul paesaggio altogardesano e sulla società attuale mediante differenti modalità di indagine, anche in un’ottica di sperimentazione di forme espressive di carattere contemporaneo.

Indagine su «Dove finisce il lago»

Dove finisce il lago , mostra curata da Giovanna Calvenzi, responsabile dell’Archivio Gabriele Basilico di Milano, è un reportage paesaggistico-antropologico che supera la visione più immediata e conosciuta dei luoghi, con lo scopo di mettere in risalto l’elemento umano e i diversi contesti nei quali si vive la quotidianità. Le attività legate al lago, e al turismo in generale, rappresentano solamente una tessera di un più articolato mosaico sulla società attuale, composto dalle connessioni che si sviluppano tra gli individui e le loro attività con i luoghi frequentati. Proprio le persone sono state messe al centro di questo progetto sin dalle prime fasi, mediante un approccio partecipativo che ha permesso di individuare e raccontare specifiche situazioni di interesse: il lavoro, lo spazio ricreativo, gli ambiti religiosi, i luoghi di ritrovo e i modi di abitare il territorio. Queste istantanee dialogano con le fotografie più ampie del paesaggio naturale e antropico, mettendo in risalto quelle relazioni che si generano tra uomo e ambiente. Si tratta del più recente reportage fotografico del pluriennale progetto Sguardi gardesani, nato nel 1997 dall’allora Museo Civico di Riva del Garda grazie a un’idea del direttore Gianni Pellegrini, con lo scopo di produrre prezioso materiale utile a registrare le trasformazioni del paesaggio e le peculiarità della società contemporanea.

Pulizie mattutine presso la scuola di vela Surf Segnana, Nago-Torbole. Dalla mostra «Dove finisce il Lago» di TerraProject

Storie di «ordinaria dipendenza» dal gioco d’azzardo

Indagine diversa, per certi versi dai contorni più drammatici, quella de L’illusione - Storie di ordinaria dipendenza, mostra in corso al Palazzo del Sale di Siena dall’1 dicembre al 7 gennaio sulla dipendenza dal gioco. Più di una morsa: una vera e propria ricerca multidisciplinare. La narrazione si sviluppa attraverso l’interazione di tre temi principali. Al centro emerge la profondità delle problematiche legate alla dipendenza da gioco, raccontate attraverso le esperienze personali di ex giocatori mediante video, racconti fotografici, e un approfondimento dettagliato sui drammatici aspetti finanziari che queste persone hanno dovuto affrontare e sulle modalità con cui hanno superato tali difficoltà.

Un interno di una sala slot dalla mostra «L’illusione» di TerraProject

Con il linguaggio che lo contraddistingue, il collettivo TerraProject affronta un secondo tema legato all’interazione tra paesaggio urbano e i luoghi del gioco. Un percorso fotografico mostra, infatti, attraverso stampe fine art in grande formato e collage visivi, le nuove cattedrali del gioco d’azzardo inserite nel paesaggio delle città contemporanee. Il terzo tema proposto nella narrazione - attraverso fotografie e un’installazione materica - riflette su come i cittadini siano costantemente a contatto con il linguaggio di marketing dei prodotti di gioco d’azzardo nei luoghi più comuni.

L’India di Rocco Rorandelli

In ultimo a Firenze, dall’11 al 16 dicembre nell’ambito della 23esima edizione del River to River Florence Indian Film Festival, presso lo spazio espositivo Ciampi del Consiglio Regionale della Toscana si terrà la mostra My India/Megalopolis a firma di Rocco Rorandelli. Un lavoro articolatosi durante oltre 15 anni di esplorazioni delle più imponenti megalopoli e città indiane – Nuova Delhi, Mumbai, Chandigarh – dove di giorno in giorno foreste e campi seminati lasciano spazio a edifici commerciali e complessi residenziali per alimentare a volte l’illusione e a volte la realtà di una nuova vita urbana.