La drammatica natura degli eventi politici di questi ultimi anni mostra come i nodi cruciali che stanno ridisegnando il mondo contemporaneo si palesino lungo quattro essenziali linee di frattura, formatesi nel corso di molti decenni e riemerse prepotentemente dopo il 2000: il differenziale di contemporaneità economica e tecnologica; le dinamiche geopolitiche dell’energia verde e quelle del petrolio e del gas; il ritorno degli “Stati-civiltà” o neo-imperi; la riaffermazione delle identità e della politica identitaria. Quali forze fomentano l’odio e lo scontro fra etnie? Per rispondere a questa domanda Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da sabato 6 maggio al prezzo di 12,90€ il volume “Terre di mezzo. Guerre, imperi, energia e il futuro delle democrazie” di Adriana Castagnoli, storica ed economista, membro del Comitato scientifico del Festival dell’Economia di Trento.

Attraverso l’analisi delle intersezioni concettuali e pratiche tra queste direttive, per come si sono configurate nei primi decenni del nostro secolo, l’autrice prospetta nel volume una sintesi che allo stesso tempo aiuta a comprendere i potenziali conflitti e gli scenari che ci attendono a livello geopolitico, economico e democratico. E lo fa analizzando prima i rapporti fra Europa e Asia, poi le differenze tra repubbliche globali e repubbliche imperiali, infine la guerra dell’energia.

I principi di autodeterminazione, uguaglianza sovrana degli Stati e diritto all’inviolabilità territoriale che costituiscono il fondamento su cui poggia l’ordine mondiale liberale dal 1945, così come le libertà individuali proprie delle democrazie occidentali, riusciranno a superare il territorio inesplorato che il mondo si accinge ad attraversare nei prossimi anni? Il quesito dell’autrice trova risposta nel volume che sarà disponibile anche in libreria da venerdì 12 maggio al prezzo di 16,90€ e in formato ebook al costo di 9,90€ su tutte le piattaforme digitali.

Il volume verrà presentato dall’autrice insieme al Vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli al Salone del Libro venerdì 19 maggio alle ore 17.00 presso il Padiglione Oval (V178 – W177) e al Festival dell’Economia di Trento venerdì 26 maggio alle ore 18.15 presso il Museo Diocesano Tridentino.