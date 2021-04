Terremoto 2009, L’Aquila ricorda il sisma con 309 rintocchi di campane e fasci di luce in cielo

I familiare delle vittime: colpiti nel sonno perchè rassicurati

«Quella notte del 6 aprile credo che sia stata identica per tutti: restare a casa nonostante le scosse perché siamo stati rassicurati, molti sono stati colpiti nel sonno, proprio perché si sentivano tranquilli. Ci avevano detto che la terra più ballava e più buttava fuori energia, che non sarebbe mai accaduto un evento catastrofico. Poi invece alle 3.32 è accaduto». Antonietta Centofanti, del Comitato Vittime della Casa dello studente, ricorda così la notte del 6 aprile del 2009. Notte nella quale ha perso il nipote Davide, che frequentava l'Università del capoluogo abruzzese. «Io ho scelto di dare un significato a questo lutto terribile, di farne un'occasione di impegno sul fronte della rivendicazione della sicurezza in tutte le sue declinazioni».

La Casa dello studente, simbolo della tragedia

La Casa dello studente, con otto giovani vittime, diventa il simbolo della tragedia. In prima linea vigili del fuoco e Protezione civile riescono a estrarre vive dalle macerie Marta Valente, 24 anni di Bisenti (Teramo), studentessa di medicina, estratta dopo 23 ore. Poi Eleonora Calesini di 21 anni, di Mondaino (Rimini), dopo 42 ore. Maria D'Antuono, 98 anni, di Tempera (L'Aquila), viene trovata viva dopo 30 ore.

La mamma di una giovane vittima: «I familiari chiedono ancora giustizia»

«É ancora 6 aprile, che come ogni anno torna a squarciarci il cuore e le menti. Per noi familiari delle 309 vittime di quella notte, una notte più buia delle altre, non ci sarà mai una vera alba», sottolinea Maria Grazia Piccinini, avvocato di Lanciano (Chieti), che nel terremoto di 12 anni fa ha perso la figlia Ilaria Rambaldi, di soli 25 anni, laurenda in Ingegneria Edile all'Università dell'Aquila. La giovane studentessa è morta nel crollo della palazzina di via Campo di Fossa, sotto cui sono rimasti sepolti in 27. Insieme alla ragazza è morto il fidanzato Paolo Verzilli. «Per noi - ha detto all’Adnkronos - che siamo stati duramente colpiti dal terremoto, per noi che in quel terremoto del 2009 a L'Aquila, ci abbiamo lasciato i figli, i padri, i mariti, le madri, le mogli, per noi, tutto si è fermato al Venerdì santo. Il nostro Venerdì santo si è prolungato e si prolungherà fino alla fine dei nostri giorni». Con amarezza l’avvocatessa ricorda che i familiari delle vittime sono «ancora nei corridoi dei tribunali a chiedere giustizia, siamo ancora a districarci tra carte, termini, pareri, e forse sentenze».

Comitato 3.32: «La città torni viva»

Accanto a palazzi restaurati convivono ancora case ingabbiate o piene di macerie. E c’è ancora chi vive nei Map, i moduli abitativi provvisori, in attesa della ricostruzione delle loro case. Alessandro Tettamanti, del Comitato 3.32, racconta la sua città. «Il dodicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009 - dichiara all'Adnkronos - si contraddistingue innanzitutto per l'istituzione del Parco della Memoria a Piazzale Paoli, luogo centrale massacrato dal terremoto, in cui si sono verificate tante morti, di cui tante morti giovani, purtroppo». Non sarà inaugurato in questi giorni in quanto, per le restrizioni speciali per il Covid, «sarebbero potute essere presenti solo poche autorità e così il Comitato parenti delle vittime ha chiesto che venga inaugurato quando le restrizioni (almeno in questa forma) cesseranno, in modo che sia presente la città». Il oominato chiede di promuovere politiche che puntino a una residenzialità accessibile del centro. «L'intervento pubblico deve garantire che questa città torni viva come era, invece di essere l'effetto di una accelerazione della “gentrification”, quale può essere inteso il sisma.Tutto questo mentre nella periferia, nata per lo più dopo il sisma, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione, mancano i servizi più essenziali e il disagio è sempre più forte».