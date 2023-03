Terremoto magnitudine 4,4 nella zona di Perugia, non segnalati danni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un terremoto di magnitudine 4,4, secondo la stima dell’Ingv-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è avvenuto nella zona di Perugia. La scossa è avvenuta alle 16.05, l’epicentro è a 5 km a est di Umbertide. Il sindaco della città, Luca Carizia, sentito dall’Ansa, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

Il sindaco di Umbertide: scuole chiuse domani e dopo, nessun danno visibile

«È stata una scossa unica, breve ma intensa, l’abbiamo sentita bene ma fortunatamente non ha comportato allo stato attuale danni visibili. Stiamo monitorando bene la situazione ma intanto abbiamo predisposto un’ordinanza per cui le scuola saranno chiuse domani e dopodomani. Abbiamo aperto il centro operativo comunale in modo che la Protezione Civile sia continuamente allertata e siamo qui in Comune, valutando la situazione in termini generali: resteremo qui tutta la notte per capire bene il da farsi». Lo dice Luca Carizia, sindaco di Umbertide. «La paura ovviamente c’é sempre, ci siamo un po’ spaventati tutti. Noi eravamo negli uffici tecnici del Comune, stavamo guardando un progetto quando abbiamo sentito forte la scossa. Gli edifici strategici, come scuole e ospedali, non risultano al momento danneggiati - continua - dal sopralluogo fatto. Ma verificheremo meglio nelle prossime ore».



Sospesa per precauzione la circolazione dei treni nella zona

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico.

Sisma avvertito anche in Toscana

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha scritto su Facebook che il sisma è stato sentito in Toscana: «Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione».

Protezione civile: al momento non si segnalano danni

I controlli effettuati in provincia di Perugia dopo la scossa di terremoto hanno escluso al momento danni a persone o a cose. Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver fatto una serie di verifiche con le strutture locali della protezione civile.