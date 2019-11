Terremoto in Albania, almeno 9 morti. L’Italia invia soccorsi Almeno 325 feriti. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie

Forte terremoto in Albania: vittime e crolli, oltre 150 feriti

2' di lettura

Una scossa di terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito alle 3:54 la costa settentrionale dell’Albania, vicino Durazzo. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in Italia, in particolare in Puglia, Basilicata e fino nelle Marche. Altre scosse di intensità più bassa si sono ripetute nelle ore successive (in tutto sarebbero 100 le scosse di assestamento). Una, di magnitudo 5,4, ha colpito la Bosnia, con epicentro 75 km a sud di Sarajevo.

Almeno 9 sarebbero le persone che hanno perso la vita in Albania, i feriti sono almeno 325.

Terremoto in Albania. Morti e feriti Photogallery16 foto Visualizza

Sempre in Albania, il 23 settembre si era registrata un’altra forte scossa, di magnitudo 5.8. All’epoca la scossa era stata indicata come la più intensa degli ultimi trent’anni.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi per rispondere alla richiesta di soccorso avanzata dall’Albania. Il team - viene spiegato in una nota del Dipartimento di

Protezione Civile - composto da squadre Usar di ricerca e soccorso dei Vigili del fuoco della Toscana e squadre operative da Puglia e Campania, integrate da personale medico dell’Areu della regione Lombardia, da ingegneri e tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esperti nella valutazione e analisi del danno, da personale del Dipartimento della

Protezione Civile e della Croce Rossa italiana, è in partenza per l’Albania.

«Compito del team italiano, oltre alle attività di ricerca e soccorso, sarà quello - conclude la nota - di garantire il necessario supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione del danno e dell’agibilità sia su strutture

pubbliche che su edifici privati».