Terremoto in Bosnia di magnitudo 5,7. Nessun danno segnalato in Italia

Un forte terremoto di magnitudo 5.7 si è verificato in Bosnia-Erzegovina venerdì sera. Il bilancio provvisorio è finora di almeno un morto e numerosi feriti. Stando ai media regionali, la vittima è una giovane donna di Stolac, la località dell’Erzegovina (sud del Paese) vicina all’ epicentro del sisma, individuato a Liubinje. La donna è morta in ospedale a Mostar per le gravi ferite riportate nella sua abitazione interessata da crolli. Diversi i feriti condotti negli ospedali di Mostar. I media riferiscono di danni a vecchi edifici e a diverse auto colpite da calcinacci e ciminiere crollate.

A Mostar, città storica capoluogo dell’Erzegovina, numerose persone in preda al panico si sono riversate per strada dopo la forte scossa che ha fatto tremare gli edifici. In tanti hanno trascorso la notte all’aperto. Le autorità locali parlano di possibili danni strutturali a vecchi stabili, che potranno essere verificati con la luce del giorno. Grande paura ha provocato il sisma nei Paesi vicini della regione - Croazia, Montenegro e anche talune regioni della Serbia. La scossa è stata avvertita distintamente in grandi città quali Sarajevo, Tuzla, Spalato, Podgorica.

Il sisma è avvenuto a 42 chilometri a sud-est della città di Mostar a una profondità di 5 chilometri alle 23:07 ora locale, secondo il Centro sismologico del Mediterraneo europeo.

La scossa è stata avvertita anche in gran parte d’Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Campania.



Non segnalati danni in Italia: il tweet dei Vigili del fuoco

«Scossa #terremoto registrata alle 23:07 sulla Costa Bosniaca ML 6.0. Evento avvertito in tutto il Centro-Sud Italia. Giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco numerose richieste di informazioni. Al momento nessuna segnalazione di danni». È quanto hanno scritto i Vigili del fuoco su Twitter subito dopo il sisma in Bosnia.