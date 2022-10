Terremoto dell’Aquila, risarcimenti tagliati alle vittime: incauti nel restare a casa dopo due scosse

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Risarcimenti ridotti del 30% alle vittime del terremoto dell’Aquila del 2009, per concorso di colpa. La colpa - ad avviso dei giudici del Tribunale dell’Aquila che hanno emesso la sentenza di primo grado - starebbe nell’essere rimasti in casa, dopo la seconda scossa forte. E non importa se questo era avvenuto dopo uno sciame sismico che durava da mesi. Il verdetto, emesso un sede civile, si riferisce al crollo di uno stabile nel centro dell’Aquila, che costò la vita a 24 persone.

Un verdetto che, come fanno notare anche l’associazione “309 martiri dell’Aquila” , e gli stessi familiari delle vittime, non tiene conto delle rassicurazioni date alla popolazione. Messaggi tranquillizzanti che hanno portato alla condanna dell’allora vice capo Dipartimento della Protezione civile.

Particolare che non ha influito sulla decisione del Tribunale dell’Aquila, secondo il quale «È fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile. Concorso che può stimarsi nel 30 per cento».

Ed era stato proprio il messaggio tranquillizzante, della Grandi Rischi, ad indurre la studentessa di 25 anni Ilaria Rambaldi, morta anche lei nella palazzina di Via Campo fossa, a non tornare a Lanciano dove era nata e dove viveva sua madre. Sapere che la situazione era sotto controllo e le scosse erano dovute ad uno scarico di energia, aveva convinto la studentessa di ingegneria a restare all’Aquila dove doveva consegnare la sua tesi. Diverse le reazioni dopo il verdetto del Tribunale Abruzzese. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, affida ad un Twitter la speranza che la sentenza venga ribaltata in appello. Ed è proprio la mamma-avvocato di Ilaria a confermare l’intenzione delle famiglie di impugnare la decisione in Appello.