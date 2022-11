Terremoto a Disney: via il Ceo Chapek sulle perdite da streaming, torna Bob Iger

Ascolta la versione audio dell'articolo

Improvviso cambio della guardia a Disney: il colosso Usa e globale dei media e dell'intrattenimento, reduce da una trimestrale deludente e in particolare da pesanti perdite nello streaming, ha defenestrato l'amministratore delegato Bob Chapek, con una decisione imprevista. Al suo posto ha richiamato in sella, con effetto immediato, il veterano top executive Bob Iger, che di Chapek era stato il predecessore.

La decisione del Cda

La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione. “Abbiamo concluso che mentre Disney si imbarca in un periodo di sempre più complessa trasformazione nel settore, Bob Iger è unicamente qualificato per guidare l'azienda durante cruciale momento”, ha fatto sapere la presidente del board, Susan Arnold. Iger, ha aggiunto, “ha il profondo rispetto” dell'intera squadra di vertice del gruppo. “Ringraziamo Bob Chapek per i suoi servizi”.

Iger, il veterano professa ottimismo

Iger, che oggi ha 71 anni, ha subito accettato il ritorno in grande stile. “Sono estremamente ottimista sul futuro di questa grande società e entusiasta che il board mi abbia chiesto di ritornare come Ceo”. Iger è stato a lungo al comando di Disney tra il 2005 e il 2020, protagonista di una leggendaria stagione di crescita a colpi di acquisizioni di successo, da Pixar a Marvel. Lasciò poi la gestione quotidiana in mano al suo prescelto, Chapek, rimanendo in un ruolo di chairman esecutivo per poi abbandonare del tutto a gennaio di quest'anno. I rapporti con Chapek si erano però nel frattempo deteriorati.

Chapek inciampa nei dubbi sulla sua abilità

Chapek, che a Disney si era fatto ossa nel colossale ma lontano dai riflettori business dei parchi tematici, è caduto vittima del moltiplicarsi di crisi e perplessità sulla sua capacità di gestirle con efficacia. Alcune sono state controversie politiche e manageriali: in un caso eclatante, davanti a leggi locali considerate anti-gay in Florida dove l'azienda ha una forte presenza, ha prima mancato di prendere posizione suscitando rivolte tra i dipendenti; poi svoltato criticando apertamente la legge e scatenando la dura reazione del governatore repubblicano Ron DeSantis. Una oscillazione che ha lasciato tutte le parti insoddisfatte e portato alla ribalta i dubbio l'abilità di Chapek di navigare acque burrascose al timone di un marchio del calibro di Disney.

Il rinnovo del contratto

Nonostante simili preoccupazioni, Disney aveva rinnovato il contratto di Chapek come Ceo per altri tre anni soltanto a fine giugno. Arnold in quell’occasione lo aveva allora definito “il leader giusto al momento giusto”, e gli aveva assicurato la “piena fiducia del board”. Non più. Pochi mesi hanno fatto una enorme differenza.