Terremoto di magnitudo 4.3-4.8 nel bergamasco, scossa avvertita anche a Milano

E' stata confermata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del terremoto registrato oggi alle 11,34 nella Bergamasca: l'epicentro è a Bonate Sotto, paese dell'Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia di Bergamo, fino a Milano. Qui in diverse zone i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. La scossa si è sentita molto forte anche in Brianza, dove è stata evacuata una scuola.

Su Twitter il Dipartimento della Protezione Civile ha fatto sapere che sono in corso verifiche. Al momento non si registrerebbero danni a persone e cose.

In Brianza scuola evacuata

A Vimercate, in Brianza, testimonianze raccontano di lampadari che si sono mossi, specchi traballanti, scaldabagni tremanti e fioriere che si sono spostate di alcuni centimetri. Di fronte ad un locale supermercato ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato proprio dal panico suscitato dal sisma. Alcuni cittadini sono addirittura scesi per strada per paura dei crolli. A Treviglio a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati.

Vigili del fuoco: nessuna segnalazione danni

La scossa di terremoto avvertita a Milano non avrebbe provocato particolari danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano. In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.