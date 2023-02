Terremoto, Israele pronto ad aiutare la Siria. Ma Damasco nega di aver chiesto assistenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo di Israele ha detto di aver ricevuto una richiesta di assistenza da parte siriana per i soccorsi al terremoto che ha colpito l’area al confine con la Turchia e di essere pronto ad accontentarla, in quello che sarebbe un segnale di distensione tra i due Paesi.

Il quotidiano filogovernativo siriano Al-Watan ha però ha negato che Damasco abbia richiesto l’aiuto israeliano.



Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato l’invio di aiuti israeliani in Turchia, l’epicentro del terremoto di lunedì, con i primi voli in partenza oggi.

«Poiché è stata ricevuta la richiesta di aiuto anche per le vittime del terremoto in Siria, ho dato istruzioni in questo senso», ha detto durante una cerimonia in un ospedale vicino a Tel Aviv. Netanyahu ha detto che la richiesta di aiuti umanitari per la Siria era stata trasmessa «da un diplomatico». «Ho approvato la richiesta e credo che sarà attuata presto», ha aggiunto.

Gli aiuti che Israele invierà comprendono coperte, tende e medicinali. Il governo Netanyahu ha anche indicato la disponibilità ad accogliere i feriti, se richiesto.