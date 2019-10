Terremoto di magnitudo 4 a Catanzaro. Chiuse scuole e università L'epicentro è stato localizzato a Caraffa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si é verificata alle 8.11 nel territorio di Catanzaro. L'epicentro è stato localizzato a Caraffa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura.

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. L'ordinanza vale

anche per l'Università Magna Graecia.

Dalle prime verifiche non risultano feriti né danni in seguito alla scossa di 4.0 avvenuta nei dintorni di Catanzaro. La sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. Il #terremoto, spiega un twitter, è stato «avvertito dalla popolazione, dalle prime verifiche non risultano feriti né danni». Secondo i dati dell'Ingv, la scossa ha avuto un epicentro a 27 chilometri di profondità, localizzato a 2 km a nordovest di Carafa di Catanzaro.

Il traffico ferroviario nell'area centrale della Calabria, è sospeso, in via

precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) dopo la scossa di magnitudo 4.0. Le linee interessate sono Lamezia Terme Centrale - Catanzaro Lido, sospeso sull'intera tratta; Crotone - Roccella traffico sospeso nella tratta Simeri - Soverato; Paola - Rosarno traffico

sospeso fra Nocera e Vivo Valentia. È in corso la riprogrammazione dei servizi. Sono in corso approfondite verifiche nelle scuole di Catanzaro e dei centri della provincia.