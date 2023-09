Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze. Deviata la linea dell’alta velocità, ritardi e cancellazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Forte scossa di terremoto alle 5,10 nella provincia di Firenze, ad una profondità di 8.4 km. Il terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito il comune di Marradi, in provincia di Firenze. Lo riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi, circa 42 chilometri a Nord di Firenze. L’evento sismico è stato risentito in tutta l’area dell’Appennino tosco-emiliano, in Romagna, nella provincia di Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana. Risulta essere avvertito in un area compresa tra Perugia e Trento.

Curcio, non risultano danni importanti né feriti

«Non ci risultano danni importanti né feriti, molta paura con la gente in strada. Continueremo le verifiche durante la mattinata», ha detto a Sky Tg24 Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, dopo a scossa di terremoto che si è avvertita questa mattina nella provincia di Firenze.

Loading...

Giani, arrivate 300 chiamate al 112, ritardi e cancellazioni su rete ferroviaria

«Sto seguendo la situazione in Mugello. Circa 300 le chiamate arrivate alla nostra centrale 112 di richiesta informazioni e paura, senza particolari criticità. Attivata la Protezione Civile per assistenza alla popolazione», ha scritto su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. «Ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria per verifiche di stabilità. Interrotta la linea Pontassieve - Borgo S. Lorenzo da Pontassieve. - ha scritto Giani - Interrotta la Firenze - Faenza fino a Vaglia. Deviata l’alta velocità sulla vecchia linea direttissima (linea da Prato)».

A Modigliana scuole chiuse

A Modigliana, comune del Forlivese martoriato dalle frane durante le alluvioni di maggio, il terremoto sull’Appennino tosco emiliano è stato sentito con forza e le persone si sono riversate all’alba per le strade del borgo. Anche il sindaco Jader Dardi è stato svegliato dalla scossa: «Sono uscito - ha spiegato Dardi all’Ansa - e mi sono mosso per il centro, invitando le persone a stare lontano dagli edifici. Nel percorso che abbiamo fatto, dall’esterno non vedo situazioni di pericolo. Stiamo eseguendo verifiche e abbiamo adottato un’ordinanza di chiusura delle scuole, in attesa dei controlli. Ci mancava anche il terremoto, speriamo sia finita qui».



In atto sciame sismico nella zona

Nella zona interessata sono già stati localizzati altri eventi sismici. Nella stessa area, alle 4.38, circa 30 minuti prima dell’evento, la rete sismica ha registrato un terremoto di magnitudo 3.3, mentre successivamente sono stati localizzati altri 25 eventi (alle ore 6:15) di magnitudo compresa tra 2.8 e 1.1. La zona interessata da questa sequenza sismica è caratterizzata da alta pericolosità sismica, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e dai forti terremoti avvenuti in passato.