Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia: gravi danni a Petrinja, edifici crollati

Un frame tratto da un video pubblicato dal Dubrovnik Times dei crolli a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche (Foto Ansa)

L’epicentro, posto a 10 chilometri di profondità, individuato a una cinquantina di km a sud della capitale Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche

Alle 12.19 un forte terremoto di magnitudo 6.3 della Scala Richter è stato registrato in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

L'epicentro del sisma è stato localizzato intorno a Petrinja, cittadina di 25mila abitanti situata una cinquantina di km a sud della capitale Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. I media regionali parlano di gravi danni, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche.

Tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale e un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Non si ha notizia per ora di altre eventuali vittime. La popolazione impaurita si è riversata sulle strade e in luoghi all'aperto. L’esercito croato ha mandato 300 uomini sul posto.

A Zagabria, dove è saltata l'erogazione di energia elettrica, la popolazione è impaurita. Anche il palazzo dove ha sede il governo è stato danneggiato. La città fu colpita il 22 marzo scorso da in forte sisma di magnitudo 5.5 con gravi danni materiali. Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia.



Sisma anche in Slovenia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata negli stessi minuti anche nei pressi di Hinje in Slovenia, a 126 chilometri da San Dorligo della Valle (Trieste). Secondo le rilevazioni preliminari diffuse dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il sisma si è verificato a una profondità di 18 chilometri. Al momento non sono segnalati di problemi per persone o cose, ma in alcune località, soprattutto della Venezia Giulia, i cittadini sono scesi in strada dopo aver avvertito il prolungato movimento tellurico. La sala operativa della Protezione civile regionale è in contatto con tutti i municipi mentre i quattro Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono in allerta, ma non si registrano al momento chiamate di soccorso. Saranno comunque disposti dei sopralluoghi per la verifica degli edifici.