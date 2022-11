Terremoto nelle Marche poco dopo le 7. Scuole chiuse in diverse città

Emilia Romagna: al momento no danni a cose o persone



«A seguito della scossa al largo delle Marche, la protezione civile dell’Emilia-Romagna è attiva sul territorio, soprattutto nel riminese per verificare la situazione. Siamo in contatto con il Dipartimento Protezione Civile. Attualmente non si rilevano danni a cose o persone». Lo scrive su Facebook l’assessora alla Protezione civile e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. Sempre sul social network, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, scrive che le «scuole Comune di Rimini rimarranno aperte. Sono già in corso i sopralluoghi tecnici sulle strutture scolastiche».

A Fano lampioni oscillavano come fuscelli



«I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada». La testimonianza di un abitante di Fano (Pesaro Urbino) dopo le forti scosse di terremoto. Non ci sarebbero, secondo le prime informazioni, danni visibili sui palazzi ma ci sono fessurazioni e crepe in diverse abitazioni. Intanto si sentono ambulanze e mezzi dei Vvf che girano per la città per soccorsi e verifiche.

Unità crisi ospedali Marche, strutture aperte



Dalle 7:45, dopo le forti scosse di terremoto registrate sulla costa marchigiana con epicentro nel Pesarese, l’unità di crisi dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche ad Ancona è riunita per monitorare la situazione e prendere eventuali misure. Per ora non si rilevano danni alle strutture dell’ospedale regionale ma solo qualche pezzo di vernice e intonaco caduti durante e qualche suppellettile caduto, in particolare, le prime due ’botte’ che si sono sentite ovviamente anche all’interno della struttura ospedaliera.

Nessuna evacuazione di pazienti è stata necessaria, né vi sono danni strutturali all’ospedale. La direzione ospedaliera, riferisce il direttore generale dell’Aou Marche Michele Caporossi ha invece interdetto l’accesso agli ambulatori di Villa Maria, dove non ci sono degenze, ma solo locali per le visite di diverso tipo.

Enac, aeroporto Ancona operativo



Enac informa che l’aeroporto di Ancona - Falconara è operativo. Il sisma che ha colpito le Marche non ha danneggiato le strutture aeroportuali e tutti i collegamenti da e per lo scalo sono attivi.