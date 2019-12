Terremoto di 4.5 gradi nel Mugello. Scuole chiuse, ripresa dopo le verifiche la circolazione Alta Velocità Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. In seguito allo sciame sismico sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per verifiche tecniche. Fermato e poi ripreso il transito sulla linea ad Alta velocità tra Firenze e Bologna

(ANSA)

Decine di scosse di terremoto nella notte di lunedì 9 dicembre hanno interessato il Mugello, in Toscana, nota località dell'appennino tosco-emiliano. La più forte, di magnitudo 4.5, è stata registrata alle ore 4.37 dall'Istituto nazionale di Geologia e vulcanologia (Ingv) a 4 kma a nord di Scarperia, ad una profondità di 9 km, ed è stata avvertita fino a Firenze e Pistoia. Per le altre, l'intensità è stata minore, ma comunque fino a 3.2. Un altro epicentro è stato individuato a Barberino del Mugello (FI). Al momento non si hanno notizie di danni rilevanti a persone o cose.

Prefetto: «Nessuna situazione di allarme»

La serie di scosse notturne ha spaventato molte persone che sono uscite di casa per precauzione. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, anche a causa della pioggia. Secondo il Prefetto di Firenze Laura Lega, «non c'è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone» e quelli registrati in alcuni immobili nell'area colpita «non sono particolarmente gravi». La Sala integrata di Protezione civile della Città metropolitana e della Prefettura di Firenze ha aperto il Centro coordinamento soccorsi che tornerà a riunirsi a mezzogiorno.

Oltre 25 gli interventi effettuati finora dai Vigili del fuoco per crepe in alcune abitazioni. Il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha invece attivato le unità di crisi «per la verifica e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalle scosse di terremoto registrate nell'area del Mugello», informa una nota.

Scuole chiuse per verifiche

Le autorità hanno disposto la chiusura a scopo precauzionale delle scuole in tutta l'area interessata allo sciame sismico, in particolare a Berberino del Mugello, Vicchio e a Vernio, nel Pratese. A Barberino è stata aperta l'unità di crisi e sono in corso verifiche per eventuali danni: su Fb il Comune tra l'altro consiglia alla cittadinanza «di sostare nelle aree individuate secondo il Piano di Emergenza comunale per evitare di intasare strade e piazze che necessariamente devono rimanere sgombere in caso di necessità di soccorso». Verifiche tecniche sono in corso negli edifici pubblici, compresi gli ospedali e lungo le arterie stradali.

Linea Alta Velocità operativa dopo le verifiche

In seguito alle scosse il traffico ferroviario nel nodo di Firenze è stato sospeso da Rfi per verifiche tecniche sulle lineeregionali. Bloccata per controlli anche l'Alta velocità tra Firenze e Bologna: la circolazione dei treni è ripresa alle 8.25 . I controlli precauzionali hanno riguardato in particolare le linee AV Bologna-Firenze, Bologna-Prato, Prato-Pistoia, Firenze-Arezzo e a direttissima Firenze-Roma fra Firenze e Valdarno.