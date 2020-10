Terremoto nell’Egeo: in Turchia e Grecia 14 morti e oltre 500 feriti. Ue: pronti a dare sostegno Diversi edifici sono crollati a Smirne, sulla costa egea della Turchia, a seguito del forte terremoto di magnitudo 7.0 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul

Continua ad aggravarsi in Turchia bilancio del terremoto nell'Egeo. Le vittime accertate nella provincia occidentale di Smirne sono salite a 12, mentre i feriti sono almeno 522, secondo le autorità locali. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di 17 edifici crollati, a oltre cinque ore dal sisma. Ai morti in Turchia si aggiungono due adolescenti dell’isola greca di Samos.

Diversi edifici sono crollati a Smirne, sulla costa egea della Turchia, a seguito del forte terremoto avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.

I crolli si registrano al momento nei distretti di Bayrakli e Bornova. Secondo il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, gli edifici collassati sono almeno 6. Sono in corso verifiche in diverse zone della provincia. Un centro di coordinamento dell'emergenza è stato creato a Smirne, ha fatto sapere la prefettura.

Sono decine le persone estratte vive dalle macerie degli edifici crollati a Smirne: secondo il prefetto locale, Yavuz Selim Kosger, i feriti tratti in salvo sono al momento circa 70, mentre i palazzi interamente crollati sono almeno 4.

La protezione civile turca (Afad) ha invitato gli abitanti di Smirne a non rientrare negli edifici che appaiono danneggiati e da cui erano fuggiti a seguito del terremoto. La popolazione era scesa in strada in massa a seguito del sisma.Gli abitanti della provincia di Smirne che nelle prossime ore non potranno rientrare nelle loro abitazioni per motivi di sicurezza a seguito del terremoto nel mar Egeo potranno essere ospitati nelle moschee distribuite sul territorio “per quanto vorranno”. Lo ha annunciato il responsabile della Presidenza per gli affari religiosi di Ankara.

A Samos 2 morti almeno 4 feriti, grave una donna

Il terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo ha causato due vittime e almeno 4 feriti a Samos, tra cui una donna che versa in gravi condizioni. Le vittime sono due adolescenti. Lo riferisce il sito Efsyn.gr. I feriti sono stati ricoverati nell'ospedale locale. Il viceministro per la protezione civile, Nikos Hardalias, lo stesso che gestisce la risposta all'epidemia da coronavirus, è partito alla volta di Samos in elicottero. L'aeroporto dell'isola è stato chiuso per verificare l'entità di eventuali danni.