Terremoto, a Roma scossa di terremoto di magnitudo 3,3 La scossa è stata di magnitudo 3.3. Dalle verifiche dei Vigili del fuoco non risultano danni a persone o cose, ma il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione

(ANSA)

1' di lettura

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 5:05 circa a Roma e provincia. Secondo una stima preliminare dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto una magnitudo del 3.3. Dalle verifiche dei Vigili del fuoco non risultano al momento danni a persone o cose.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, in tutta Roma e in particolare nella zona Nord-Est più vicina all’epicentro, a Tivoli e Guidonia, ed è stato preceduto da una forte esplosione. Tante persone sono scese in strada e numerose sono state le chiamate ai servizi di emergenza da parte dei cittadini svegliati di soprassalto dal sonno.